Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)

La mañana de este viernes, General Motors (GM) Ramos Arizpe confirmó a VANGUARDIA el despido de cerca de mil 900 empleados. La planta informó que “realizará la transición de su operación a un turno para alinear la producción de vehículos eléctricos con una menor demanda de los clientes”. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: IEC e INE firman plan para promover la participación rumbo a Elecciones 2026 Asimismo agradeció la contribución de sus empleados a la empresa y afirmó que las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

“Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado”, afirmó la empresa. También detalló que el despido incluyó a personal tanto sindicalizado como asalariado. Agregó que la compañía mantiene su compromiso con aportar crecimiento económico y generar oportunidades para las comunidades locales. Recordó además que recientemente se anunció una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura.

