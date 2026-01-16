Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)

/ 16 enero 2026
    Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
    Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

La empresa confirmó que el despido incluyó a empleados tanto sindicalizados como asalariados; eliminará el segundo turno

La mañana de este viernes, General Motors (GM) Ramos Arizpe confirmó a VANGUARDIA el despido de cerca de mil 900 empleados.

La planta informó que “realizará la transición de su operación a un turno para alinear la producción de vehículos eléctricos con una menor demanda de los clientes”.

Asimismo agradeció la contribución de sus empleados a la empresa y afirmó que las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

$!Desde temprana hora de este viernes, el personal fue citado para avisar del reajuste emprendido por GM.
Desde temprana hora de este viernes, el personal fue citado para avisar del reajuste emprendido por GM. FOTO: CORTESÍA

“Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado”, afirmó la empresa.

También detalló que el despido incluyó a personal tanto sindicalizado como asalariado.

Agregó que la compañía mantiene su compromiso con aportar crecimiento económico y generar oportunidades para las comunidades locales.

Recordó además que recientemente se anunció una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en sus operaciones locales de manufactura.

“Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México.

El despido de este lunes se suman a los cerca de 250 que realizó la compañía en abril del año pasado y a los 800 que despidió en enero de 2025, cuando además se eliminó el tercer turno.

Los de GM se suman además a recortes que se han hecho en otras empresas de la industria manufacturera en la Región Sureste en el último año.

En agosto de 2025, cerca de 600 trabajadores fueron despedidos de Daimler incluso haciendo filas en las oficinas del Centro de Saltillo para recibir su liquidación en las que además se les entregaron paquetes de carne y cervezas.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

