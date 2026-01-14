Invertirá General Motors mil millones de dólares en dos años en México

Dinero
/ 14 enero 2026
    Invertirá General Motors mil millones de dólares en dos años en México
    GM es una compañía automotriz estadounidense líder, fundada en 1908, con sede en Detroit, que diseña y fabrica vehículos bajo marcas icónicas como Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac ESPECIAL.

Resaltan que para la empresa se espera un 2026 de retos importantes, donde se adaptará la estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes

CDMX .-Durante los próximos dos años General Motors (GM) invertirá mil millones de dólares en sus operaciones locales de manufactura, informó la empresa.

“Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del Gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, detalló en un comunicado Paco Garza, presidente y director general de GM de México.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump pone fin al estatus de protección temporal para los somalíes en EU

Respecto a sus ventas en el País, se tienen que solo en diciembre registraron un incremento de 11.2 por ciento frente a diciembre de 2024, impulsado por un aumento del 10 por ciento en Chevrolet y un 27.7 por ciento en el canal Premium, que integra las marcas Buick, GMC y Cadillac.

Mientras que en el acumulado de 2025, cerró el año con una comercialización de 198 mil 153 unidades, con lo cual se mantiene en el segundo lugar de la industria en México alcanzando una participación de mercado de 12.2 por ciento.

GM de México lideró segmentos clave del mercado como las SUV grandes con 78.8 por ciento de participación por las ventas de Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe y GMC Yukon.

