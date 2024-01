Saltillo: Bloquean estudiantes de la UAdeC bulevar Venustiano Carranza

Entre las pancartas que se colgaron en la reja de las instalaciones universitarias se leyeron frases como “Déjenos elegir” o “UAdeC no está contigo”.

“La candidatura de unidad que es como se nos está vendiendo, no representa otra cosa que la tumba de la autonomía de la universidad” , expresó uno de los manifestantes.

Cerca de las 16:00 horas el contingente comenzó a desalojar y se mantiene abierta la circulación de V. Carranza con dirección de norte a sur.

ACLARAN HABERSE APEGADO A ESTATUTO

Por su parte, Jesús Montalvo Morales, Coordinador General de Relaciones Internacionales, también instó al alumnado a dialogar al interior de las instalaciones de la UAdeC para liberar la vialidad.

Aseguró que la Comisión Electoral de la Universidad evaluó y aprobó la candidatura de Pimentel al cumplir con los requisitos necesarios para contender por el cargo.

En ese sentido coincidió Valdés, quien aclaró que para ser candidato, el contendiente cumplió con ser profesor de base en activo con cinco años de antigüedad y no tener antecedentes penales.

“Tanto el estatuto como el reglamento de elecciones de la persona titular de la rectoría establecen una serie de requisitos que hay que cumplir. A cada requisito viene aparejado un documento comprobatorio, entonces lo que se tiene es que cada uno de los documentos comprobatorios que se exigieron en la convocatoria fueron entregados en tiempo y forma de tal manera que la comisión tiene que otorgar el registro a toda y cada una de las personas que cumplan con esos requisitos”, detalló Valdés.

Respecto a las críticas de que se haya realizado una candidatura única llamada “de unidad”, expresó que hablar de un acuerdo de unidad en realidad no va con con la vocación de democrática de la de la Universidad y que aunque algunos aspirantes declinaron a favor de una persona, no significa que alguien más no pudiera registrarse.

Respecto al argumento del estudiantado en el que se afirmó que el acuerdo se realizó por parte del gobierno estatal, Valdés dijo desconocer ese caso.

“De los 3 mil 700 docentes, más de 2 mil 400 cumplen con los requisitos, es decir había 2 mil 400 candidatos o candidatas potenciales”, puntualizó Valdés.