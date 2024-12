Saltillo: campesinos exigen a la Federación el pago de 25 mdp del programa ProCampo pendiente

“En la mañanera la presidenta (Claudia Sheinbaum) dijo que se iba a pagar una parte en el 2024 y la otra parte en el 2025. La última noticia que nos dieron es que no hay dinero para pagar en el 2024. Al revisar los números dijimos nosotros, lo van a pasar al 25, pero resulta que en el 25 no aparece recurso para pagar 24 ”, señaló José Natividad Navarro, presidente estatal de la Confederanción Nacional Campesina (CNC) en Coahuila .

Señalaron que el Programa de Apoyos Directos al Campo (ProCampo) no les fue otorgado este 2024 y no se planteó que se pague esa deuda en el presupuesto de para el 2025.

Los manifestantes argumentaron que en total el ProCampo tiene una deuda de mil 400 millones de pesos a siete estados de la República, de los cuales 25 se deben a productores de Coahuila.

“El día de ayer (martes) se acordó en la comisión de Desarrollo Rural que preside Lety Barrera, la dirigente de la CNC, solicitar 900 millones para pagar el 2024, pensando que van a tener un subejercicio de 500 millones y que lo van a aplicar para pagar el 2024 del Procampo”, señaló Navarro.

“Estamos aquí porque no podemos estar callados ante una opacidad del gobierno de la República al no atender un pago de un recurso que se autorizó en el presupuesto de la federación del 2023. A mí se me hace increíble que no vaya a pasar nada. Si ese dinero ya está etiquetado ¿por qué no lo pagaste? ¿a dónde lo destinaste? o ¿te lo robaste? o ¿a quién se lo diste? No está ese dinero, es increíble”, apuntó.

Cerca de las 12:20 horas, el grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar buscando audiencia con el delegado de los programas del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, sin éxito.

En ese sentido dejaron por escrito sus inconformidades ante personal de la dependencia. Al cierre de esta nota, VANGUARDIA se mantiene a la espera de que Bienestar emita alguna postura al respecto.