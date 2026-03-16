Saltillo concentra mayoría de pensionados mayores de 90 años en Coahuila

El Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila cuenta actualmente con 4 mil 193 pensionados, de los cuales 58 tienen más de 90 años, informó su director, José Luis Moreno Aguirre.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de estos adultos mayores reside en Saltillo, donde se concentran 42 casos, mientras que el resto se distribuye en otros municipios como Torreón, Monclova, Sabinas, Múzquiz y Ciudad Acuña.

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“Son hombres y mujeres que dedicaron gran parte de su vida al servicio público y que hoy forman parte de esta institución”, señaló Moreno Aguirre.

Explicó que dentro del padrón hay personas que incluso han superado los 100 años de edad, lo que representa un orgullo para el instituto, pero también un reto para garantizar el cumplimiento de sus derechos y pensiones durante más tiempo.

Actualmente, la edad promedio de los pensionados es de 64 años, con 1,699 hombres y 2,494 mujeres registrados.

El director indicó que la cifra de pensionados cambia constantemente debido a nuevas incorporaciones y, en algunos casos, fallecimientos. Tan solo en lo que va del año se han registrado 19 decesos, mientras que se estima que más de 400 nuevos pensionados podrían integrarse al sistema durante este año.

FACTORES PARA UNA LARGA VIDA

Moreno Aguirre señaló que, a partir de las visitas que realiza el personal del instituto a adultos mayores de más de 90 años, se han identificado algunos factores comunes que contribuyen a su longevidad.

Entre ellos destacan la espiritualidad, mantener buenas relaciones familiares y sociales, así como la práctica constante de actividades que estimulan la mente, como juegos de mesa, ajedrez, dominó o ejercicios mentales.

“Muchos de ellos mantienen una lucidez impresionante. Dedican tiempo a actividades que ejercitan el cerebro y eso ayuda mucho a conservar su vitalidad”, comentó.

APOYOS Y ACOMPAÑAMIENTO

Además del pago puntual de pensiones y aguinaldos, el instituto ofrece otros apoyos como préstamos con tasas accesibles, que el año pasado superaron los 70 millones de pesos otorgados a más de 1,500 pensionados.

Para este año, la meta es ampliar la bolsa a 90 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a más de 2,000 personas.

También se realizan talleres, actividades culturales, cursos y espacios de convivencia en las casas de pensionados, con el propósito de fomentar la convivencia y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

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El director explicó que personal del instituto realiza visitas periódicas a pensionados de edad avanzada o con problemas de salud para verificar su bienestar y asegurar que reciban sus beneficios de manera adecuada.

“Buscamos mantener un contacto cercano con ellos y sus familias, porque además de la parte financiera, también es importante el acompañamiento humano”, concluyó.