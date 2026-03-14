Saltillo: Don Antonio Mata celebra 100 años de vida dedicada al servicio público

Hoy, 14 de marzo, don Antonio Mata Suárez cumple 100 años. Su vida, marcada por su compromiso con su trabajo y el servicio público, fue celebrada por su familia con una reunión especial en un salón ubicado en la colonia Lomas de Santa Cruz, en Saltillo.

Don Antonio dedicó la mayor parte de su vida laboral al Palacio de Gobierno, donde trabajó dentro de la Secretaría de Gobierno, apoyando en la organización de audiencias para secretarios y gobernadores del estado. A lo largo de su trayectoria, fue testigo de distintas administraciones estatales y recuerda haber trabajado con mandatarios como el general Madero, Ignacio Cepeda, Braulio Fernández Aguirre, Eulalio Gutiérrez, Jesús de las Fuentes y Óscar Flores Tapia.

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Sobre su trabajo, don Antonio recuerda que una de las principales enseñanzas era el trato respetuoso hacia las personas. Explicó que entre sus funciones estaban elaborar las boletas para las audiencias y atender a quienes acudían a Palacio de Gobierno, siguiendo siempre la indicación de “comportarse bien” y ser amable con la gente. Para él, esa forma de conducirse le permitió conservar amistades en distintos municipios del estado.

Al preguntarle qué significa llegar a los 100 años, respondió que le da “mucho gusto” seguir con vida y llegar a esta edad “como Dios me ha dejado”, y expresó su deseo de que sus hijos y nuevas generaciones también puedan alcanzar una vida larga y tranquila.