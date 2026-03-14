Saltillo: Don Antonio Mata celebra 100 años de vida dedicada al servicio público

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Coahuila
/ 14 marzo 2026
    Saltillo: Don Antonio Mata celebra 100 años de vida dedicada al servicio público
    Don Antonio Mata Suárez cumple 100 años. Su historia de vida y vitalidad lo han convertido en un ejemplo para otros adultos mayores en el estado. CORTESÍA

Hoy, 14 de marzo, don Antonio Mata Suárez cumple 100 años. Su vida, marcada por su compromiso con su trabajo y el servicio público, fue celebrada por su familia con una reunión especial en un salón ubicado en la colonia Lomas de Santa Cruz, en Saltillo.

Don Antonio dedicó la mayor parte de su vida laboral al Palacio de Gobierno, donde trabajó dentro de la Secretaría de Gobierno, apoyando en la organización de audiencias para secretarios y gobernadores del estado. A lo largo de su trayectoria, fue testigo de distintas administraciones estatales y recuerda haber trabajado con mandatarios como el general Madero, Ignacio Cepeda, Braulio Fernández Aguirre, Eulalio Gutiérrez, Jesús de las Fuentes y Óscar Flores Tapia.

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Sobre su trabajo, don Antonio recuerda que una de las principales enseñanzas era el trato respetuoso hacia las personas. Explicó que entre sus funciones estaban elaborar las boletas para las audiencias y atender a quienes acudían a Palacio de Gobierno, siguiendo siempre la indicación de “comportarse bien” y ser amable con la gente. Para él, esa forma de conducirse le permitió conservar amistades en distintos municipios del estado.

Al preguntarle qué significa llegar a los 100 años, respondió que le da “mucho gusto” seguir con vida y llegar a esta edad “como Dios me ha dejado”, y expresó su deseo de que sus hijos y nuevas generaciones también puedan alcanzar una vida larga y tranquila.

$!La familia Mata se reunió para celebrar de manera anticipada los 100 años de don Antonio, un encuentro en el que estuvieron presentes cinco generaciones.
La familia Mata se reunió para celebrar de manera anticipada los 100 años de don Antonio, un encuentro en el que estuvieron presentes cinco generaciones. SERGIO SOTO

Don Antonio se jubiló el primero de febrero de 1986. Al hablar sobre su vida después del retiro, comentó que siguió trabajando para su casa y manteniéndose ocupado. Reconoció que no imaginaba llegar a esta edad, pero dijo sentirse agradecido y feliz.

Su hijo, Cándido Mata Martínez, describió a su padre como un hombre que desde niño les brindó amor, buenos principios, respeto y valores. Señaló que para la familia es motivo de agradecimiento poder tenerlo aún con ellos y disfrutar de momentos importantes, sobre todo después de diversos problemas de salud que enfrentó a lo largo de su vida.

Cándido destacó que don Antonio ha sido una persona respetada por quienes lo conocen, siempre dispuesto a ayudar y a inculcar valores que hoy se reflejan en hijos, nietos y bisnietos. Añadió que, como el hijo menor, tuvo la oportunidad de convivir más tiempo con su padre, acompañándolo en viajes y visitas al centro, a Monterrey y al rancho.

En este día, la celebración de su centenario, la historia de don Antonio Mata Suárez resume una vida marcada por el trabajo, el trato respetuoso hacia los demás y el valor de la familia, principios que, según él mismo señala, son clave para llevar una vida tranquila.

De acuerdo con el director del Instituto de Pensiones de Coahuila, José Luis Moreno Aguirre, casos como el de Antonio Mata representan más que una cifra dentro del padrón de jubilados. Señaló que alcanzar los 100 años con buena salud y rodeado de su familia es motivo de orgullo para la institución, pero también una responsabilidad para seguir garantizando su bienestar. Destacó que don Antonio mantiene una vitalidad que incluso sorprende a quienes lo visitan, lo que refleja no solo su historia de vida, sino también el entorno familiar y social que lo acompaña.

Moreno Aguirre subrayó que trayectorias como la de Mata también representan el legado de generaciones de trabajadores del servicio público en Coahuila. “Son ejemplo de responsabilidad y de amor por su trabajo”, expresó, al señalar que después de décadas de servicio y años de pensión, estas historias demuestran el impacto que han tenido en la construcción de las instituciones del estado.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAdeC, reportero de Locales y técnico en artes. Ha trabajado como docente en distintas instituciones educativas. Aficionado a los videojuegos, las series y el cine, con especial gusto por The Legend of Zelda y Game of Thrones.

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