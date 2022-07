La Secretaría de Salud de Coahuila aclaró que en en el Hospital Materno Infantil se aplican estudios socioeconómicos para conocer el estatus de cada familia que lleva a algún pequeño para su atención, mismo métido que se llevaba a cabo en el desaparecido Hospital del Niño.

Lo anterior, luego de que algunas madres de pequeños encamados en el Materno-Infantil hicieran señalamientos sobre supuestos cobros de hasta 500 mil pesos.

Detallaron que, previo al internamiento de los menores, se piden datos personales y se aplica un estudio socioeconómico, sin embargo, si ésto no llegara a ocurrir, aconsejan a las madres o familiares de menores que recurran a Trabajo Social para que su situación pueda ser analizada.

“Es la misma operación, todos quienes soliciten o no tengan capacidad de solventar algún pago o servicio, pueden acudir al área de Trabajo Social para que se revise la situación.

“El Hospital del Niño, ahora Materno-Infantil siempre les facilita y les apoya, a nadie se le niega el servicio por cuestión económica”, señaló la Secretaría de Salud.

También afirmó que esta clínica opera con recursos propios ante la ausencia de apoyos provenientes de la Federación, problemática que surge a raíz de la desaparición del Seguro Popular.

“A eso se debe el tema de los cobros”, señalan voceros.

DE 500 MIL QUE DEBÍAN TERMINAN PAGANDO 800 PESOS

Cabe mencionar el caso particular de las cuatro madres cuyos bebés fueron dados de alta que se acercaron al Hospital Materno-Infantil para que se les condonaran las cuentas de medio millón de pesos, al final terminaron pagando entre 800 y mil pesos para retirarse con sus bebés.

“Estaba muy preocupada porque no tengo dinero, soy de San Pedro y de allá me mandaron para acá para Saltillo, nos venimos sin nada, ya teníamos un mes aquí en el hospital, ya me entregaron a mi niño y ya nos vamos, la cuenta era de medio millón de pesos pero fue imposible, les hice la llorona y les di nomás mil pesos”, expuso Daniela, una de las madres afectadas.

Ahora bien, sobre el tema del Insabi, indicaron que no es un programa que otorgue recursos para operar el hospital.

“Anteriormente quien aportaba el recurso para el funcionamiento del Hospital del Niño era el Seguro Popular, y era un gran soporte”, señalan.

Este programa contaba con un catálogo de servicios con los que se atendían distintos padecimientos, se abría un expediente y se aportaban los recursos necesarios para la cobertura de los tratamientos, servicio que ya no se otorga desde que desapareció el Seguro Popular.

“El hospital recibía recursos por ese concepto; cuando llega el Gobierno Federal actual se elimina este programa y ya no se dan esos apoyos bajo ningún esquema, el Insabi viene a aportar exclusivamente apoyos en materia de medicamentos y de algunos gastos, de algunos hospitales, no a todos, porque se cambiaron todas las reglas de operación”, indicaron.

Frente a las quejas sobre la falta de atención médica y seguimiento a los menores por parte del personal médico —que también fue expuesto por madres de familia—, Salud Coahuila apuntó que durante esta semana se han realizado recorridos de supervisión en el Materno-Infantil, recordando que hay abasto de medicamentos, personal médico y espacios para la atención integral de la salud.