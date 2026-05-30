Aumentan a 21 los casos activos de gusano barrenador en Coahuila; Múzquiz encabeza la lista de contagios

La presencia del gusano barrenador en Coahuila registró un ligero incremento durante la última semana al pasar de 19 a 21 casos activos, de acuerdo con los reportes más recientes de vigilancia epidemiológica. El avance de la plaga mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y al sector ganadero debido a su desplazamiento hacia la zona fronteriza del estado. Actualmente, el municipio de Múzquiz concentra el mayor número de casos en la entidad, con seis reportes activos. Le sigue Saltillo, con cinco casos, mientras que General Cepeda acumula cuatro.

El resto de los contagios se distribuyen con un caso activo en cada uno de los municipios de Arteaga, Monclova, Ramos Arizpe, Sabinas y San Juan de Sabinas. Pese al incremento en la cifra estatal, las autoridades han observado una contención relativa de la plaga en la Región Sureste, donde anteriormente se concentraba la mayor incidencia. En esta zona, los casos se mantienen principalmente en Saltillo y han mostrado una menor velocidad de propagación. A nivel nacional, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta un total de 2 mil 35 casos activos de gusano barrenador. La mayor afectación se presenta en bovinos, con 945 casos, seguidos por 687 casos en caninos, 119 en equinos y 12 en felinos. Uno de los datos más relevantes del reporte más reciente es que actualmente no se registran casos activos en seres humanos en el país. Esto representa una disminución respecto a periodos anteriores, cuando se habían documentado contagios en personas.

VIGILANCIA PERMANENTE La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantiene una vigilancia permanente debido a los efectos que el gusano barrenador puede generar tanto en la salud animal como en la actividad ganadera. Las autoridades federales advirtieron que este parásito puede provocar lesiones graves e incluso la muerte de los animales afectados si no reciben atención oportuna. Ante este panorama, se exhortó a productores pecuarios y propietarios de mascotas a revisar de manera constante a sus animales para detectar heridas sospechosas o presencia de larvas, así como reportar cualquier caso a las autoridades sanitarias correspondientes para su atención inmediata.

Publicidad