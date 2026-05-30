POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?

Más allá del debate político entre partidos, desde el sector académico, en particular los especialistas en derecho electoral, han surgido las observaciones más serias. No son pocos quienes coinciden en un punto elemental: si una causal puede llevar a anular una elección, debe estar perfectamente delimitada y ser fácilmente verificable. De lo contrario, se corre el riesgo de abrir la puerta a litigios y decisiones discrecionales. Porque, al final, anular una elección significa dejar sin efecto la voluntad popular.

Quien volvió a encender el debate electoral fue el diputado federal morenista Ricardo Monreal con la reforma que incorpora la “intervención o injerencia extranjera” como nueva causal para anular elecciones. En Morena la presentan como un blindaje para proteger la soberanía nacional frente a presiones externas, financiamiento ilegal o campañas de desinformación. El problema, nos dicen, es que entre más se explica la propuesta, más dudas surgen. Porque aun cuando la intención puede sonar razonable, la redacción aprobada incluye conceptos demasiado amplios y abiertos a interpretación, algo que en materia electoral nunca suele ser buena idea.

III. SIN PALEROS

Este fin de semana, el alcalde Javier Díaz se reunirá con miembros de la llamada Generación de la Anexa, acompañados por integrantes de la sociedad civil. Lo interesante del encuentro, dicen quienes participan en la organización, es que la intención no es realizar un evento de aplausos ni una mesa de cortesías políticas. La idea es poner sobre la mesa problemas reales que enfrenta Saltillo y escuchar opiniones de personas que aprecian al alcalde, pero que también son capaces de señalar errores, pendientes y áreas de oportunidad. Porque a veces una crítica honesta resulta mucho más útil que una felicitación automática.

IV. ESCUCHAR TAMBIÉN GOBIERNA

Nos dicen que uno de los aspectos positivos del encuentro es la disposición del alcalde Javier Díaz para sentarse a escuchar opiniones fuera de los círculos tradicionales de gobierno. Y es que en política suele abundar la gente que solo dice lo que el gobernante quiere escuchar, no necesariamente lo que necesita saber. Habrá que ver cómo resulta la reunión, pero al menos el ejercicio parece partir de una lógica sana: contrastar percepciones, escuchar críticas y conocer preocupaciones directamente de quienes viven la ciudad todos los días.

V. EL DESGASTE

Nos dicen que lo ocurrido en la más reciente reunión convocada por la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Elma Marisol Martínez González, terminó confirmando algo que desde hace tiempo se comenta en distintos espacios del servicio público: el problema ya no es solamente su estilo, sino el nivel de desgaste que genera. Lo que debía ser una sesión de trabajo para informar y capacitar acabó convirtiéndose en una larguísima exposición en la cual la paciencia de los asistentes fue puesta a prueba. Y es que, nos cuentan, la soberbia suele ser más pesada cuando viene acompañada de la certeza de que nadie se atreverá a decir nada.

VI. MAESTRA DEL HARTAZGO

Si algo dejó la reunión fue la sensación de que la “servidora pública” sigue perfeccionando una habilidad muy particular: generar hartazgo colectivo. Nos comentan que su tono condescendiente, las respuestas innecesariamente cortantes y la actitud de superioridad que acostumbra mostrar ya no sorprenden a nadie. Lo novedoso es que cada vez son más quienes lo comentan abiertamente. Porque una cosa es exigir resultados y otra actuar como si todos los demás fueran incapaces de entender asuntos básicos.

VII. LA OTRA ELECCIÓN

Quienes le entienden a eso de la aritmética electoral, dicen que lo realmente interesante de la elección del próximo 7 de junio arrancará después de cerrarse las casillas, cuando llegue el momento de repartir las posiciones plurinominales por parte del IEC, que encabeza provisionalmente Óscar Daniel Rodríguez. Y es que si los resultados terminan pareciéndose a lo que hoy muestran las encuestas, la alianza PRI-UDC ganaría todos los distritos de mayoría y le alcanzaría para participar del reparto de ‘pluris’. El detalle es que varios partidos podrían alcanzar el tres por ciento de la votación, requisito mínimo para tener derecho a entrar en esa repartición. Ahí comienza el verdadero juego de números.

VIII. ¿Y LA OPOSICIÓN?

Morena tendrá diputaciones por la vía plurinominal, después vienen PAN, MC, PT, Verde Ecologista, UDC y quizá otro más... Mientras más partidos entren al reparto, menos espacios habrá para cada uno. Por eso algunos ya hacen cuentas y llegan a una conclusión sencilla: si el PRI gana los distritos y la oposición divide los plurinominales entre tantos partidos, el partido guinda podría terminar con menos escaños de los que actualmente tiene en el Congreso. Que cada quien saque su ábaco.