Fotogalería de enero en Saltillo: entre tradiciones, frío extremo y hechos históricos

Enero de 2026 dejó una serie de imágenes que retratan la diversidad social, cultural y climática de Saltillo y la región. Desde tradiciones profundamente arraigadas hasta hechos de impacto internacional, el primer mes del año ofreció escenas que marcaron la agenda pública y la memoria colectiva, reflejadas en una selección fotográfica de los fotoperiodistas de VANGUARDIA Omar Saucedo, Héctor García, Homero Sánchez y Francisco Muñiz, quienes capturaron estos momentos clave.

Como es tradición, los primeros días de enero estuvieron dominados por la competencia entre panaderías locales y grandes cadenas comerciales por conquistar a los clientes con la rosca de Reyes. A la par, la ciudad celebró hitos importantes, como el 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo, institución que a lo largo de su historia ha formado a cerca de 38 mil ingenieras e ingenieros y se mantiene como un referente académico no solo en Coahuila, sino a nivel nacional e internacional.

El contexto global también tuvo eco a nivel local. La captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos generó reacciones encontradas en distintas partes del mundo y, en Saltillo, un grupo de ciudadanos salió a manifestarse en contra de la intervención estadounidense en Venezuela.

Las imágenes del mes también reflejaron gestos de solidaridad y cercanía social. Irving Jerónimo, chofer de la Ruta Express, fue captado regalando sonrisas y pelotas a niñas y niños durante el Día de Reyes, tanto a bordo de su unidad como en colonias de la periferia de Ramos Arizpe. En el corazón de la ciudad, el gobernador Manolo Jiménez encabezó una celebración multitudinaria con reparto de rosca en la Plaza de Armas, además de ofrecer una rueda de prensa para informar sobre los resultados en materia de seguridad y las líneas estratégicas para el año en curso.

En paralelo, el Museo del Desierto presentó a Xenovenator espinosi, una nueva especie de dinosaurio carnívoro que habitó Coahuila hace 74 millones de años, reforzando la relevancia científica del estado.

Finalmente, enero estuvo marcado por contrastes entre ciencia, arte y clima. La llegada del frente frío número 27 dejó temperaturas bajo cero, capas de hielo y una postal invernal donde la Sierra de Zapalinamé emergió entre nubes.