Fotogalería de enero en Saltillo: entre tradiciones, frío extremo y hechos históricos

Elena Vega
Una selección visual que reúne deporte, política y vida institucional, reflejando distintos momentos relevantes de la agenda local y pública

Saltillo
/ 1 febrero 2026
Enero de 2026 dejó una serie de imágenes que retratan la diversidad social, cultural y climática de Saltillo y la región. Desde tradiciones profundamente arraigadas hasta hechos de impacto internacional, el primer mes del año ofreció escenas que marcaron la agenda pública y la memoria colectiva, reflejadas en una selección fotográfica de los fotoperiodistas de VANGUARDIA Omar Saucedo, Héctor García, Homero Sánchez y Francisco Muñiz, quienes capturaron estos momentos clave.

$!El gobernador Manolo Jiménez encabezó el reparto multitudinario de Rosca de Reyes en la Plaza de Armas de Saltillo.
El gobernador Manolo Jiménez encabezó el reparto multitudinario de Rosca de Reyes en la Plaza de Armas de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA

Como es tradición, los primeros días de enero estuvieron dominados por la competencia entre panaderías locales y grandes cadenas comerciales por conquistar a los clientes con la rosca de Reyes. A la par, la ciudad celebró hitos importantes, como el 75 aniversario del Instituto Tecnológico de Saltillo, institución que a lo largo de su historia ha formado a cerca de 38 mil ingenieras e ingenieros y se mantiene como un referente académico no solo en Coahuila, sino a nivel nacional e internacional.

$!La Sierra de Zapalinamé se mantuvo despejada mientras nubes cubrían gran parte de Saltillo durante el frente frío.
La Sierra de Zapalinamé se mantuvo despejada mientras nubes cubrían gran parte de Saltillo durante el frente frío. FOTO: VANGUARDIA

El contexto global también tuvo eco a nivel local. La captura de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos generó reacciones encontradas en distintas partes del mundo y, en Saltillo, un grupo de ciudadanos salió a manifestarse en contra de la intervención estadounidense en Venezuela.

$!El Museo del Desierto presentó a Xenovenator espinosi, una nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila.
El Museo del Desierto presentó a Xenovenator espinosi, una nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila. FOTO: VANGUARDIA

Las imágenes del mes también reflejaron gestos de solidaridad y cercanía social. Irving Jerónimo, chofer de la Ruta Express, fue captado regalando sonrisas y pelotas a niñas y niños durante el Día de Reyes, tanto a bordo de su unidad como en colonias de la periferia de Ramos Arizpe. En el corazón de la ciudad, el gobernador Manolo Jiménez encabezó una celebración multitudinaria con reparto de rosca en la Plaza de Armas, además de ofrecer una rueda de prensa para informar sobre los resultados en materia de seguridad y las líneas estratégicas para el año en curso.

En paralelo, el Museo del Desierto presentó a Xenovenator espinosi, una nueva especie de dinosaurio carnívoro que habitó Coahuila hace 74 millones de años, reforzando la relevancia científica del estado.

$!Un grupo de ciudadanos se manifestó en Saltillo contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
Un grupo de ciudadanos se manifestó en Saltillo contra la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. FOTO: VANGUARDIA

Finalmente, enero estuvo marcado por contrastes entre ciencia, arte y clima. La llegada del frente frío número 27 dejó temperaturas bajo cero, capas de hielo y una postal invernal donde la Sierra de Zapalinamé emergió entre nubes.

  • $!Jugadores disputan el balón durante un intenso juego de futbol, en una jornada marcada por la emoción en la cancha y el apoyo constante de la afición.
    Jugadores disputan el balón durante un intenso juego de futbol, en una jornada marcada por la emoción en la cancha y el apoyo constante de la afición. FOTO: VANGUARDIA
  • $!El Instituto Tecnológico de Saltillo celebró su 75 aniversario, consolidándose como un pilar en la formación de ingenieras e ingenieros en México.
    El Instituto Tecnológico de Saltillo celebró su 75 aniversario, consolidándose como un pilar en la formación de ingenieras e ingenieros en México. FOTO: VANGUARDIA
  • $!Dirigentes y militantes de Morena y el PT formalizaron una coalición electoral, con el objetivo de fortalecer su proyecto político rumbo a los próximos comicios.
    Dirigentes y militantes de Morena y el PT formalizaron una coalición electoral, con el objetivo de fortalecer su proyecto político rumbo a los próximos comicios. FOTO: VANGUARDIA
  • $!Autoridades estatales y del Poder Judicial encabezaron la inauguración del nuevo edificio judicial.
    Autoridades estatales y del Poder Judicial encabezaron la inauguración del nuevo edificio judicial. FOTO: VANGUARDIA
  • $!Panaderías tradicionales de Saltillo compiten con grandes cadenas comerciales por la preferencia de clientes durante la temporada de Rosca de Reyes.
    Panaderías tradicionales de Saltillo compiten con grandes cadenas comerciales por la preferencia de clientes durante la temporada de Rosca de Reyes. FOTO: VANGUARDIA
