“El problema más grande que tenemos es que abundan los drogadictos y son esos mismos los que se la pasan haciendo de pleito , se pelean entre ellos y aunque pidamos policía casi no llegan”, dijo Laura, habitante de la zona

“Ya uno no puede salir después de las 7:00 de la tarde, porque allá [del lado oriente del ferrocarril] se juntan unos muchachos que asaltan a las personas que caminan por ahí, lo ideal es no andar de noche por aquí ”, dijo Beatriz, residente de la colonia Los Pinos.

Por otro lado, los habitantes de la colonia San Isidro, apuntaron que, pese a la fama de la banda “Los Vampiros”, éstos ya no existen ni causan problemas ; lo único que los incomoda es la cantidad de droga que consumen.

Los vecinos dijeron en su testimonio que la policía no cuenta presencia sobre el bulevar, e incluso expresan que la caseta de policía que antes estaba en la zona fue retirada cuando un oficial fue agredido. Los mismos dijeron “mejor quitaron la caseta que traer refuerzos para aplacarlos” .

“Probablemente [Los Vampiros] son los hijos, pero ellos ya no, yo considero que el problema más grande es que se juntan en una casa al final de la calle, está abandonada. Entonces, ahí, se ponen a fumar y la otra vez hasta prendieron una fogata”, dijo Berenice, una de las inquilinas de la colonia.

Sin embargo, la seguridad no es el único problema en la zona, ya que los residentes de las colonias expresan que hay varias luminarias fundidas e, incluso, sobre la calle Álvaro Obregón, hay un poste “semi podrido que se mece con el viento y podría caerse”.

Aunado a ello, el problema del agua es recurrente, pues el servicio no les llega diario y, aunque ya están acostumbrados, exigen a las autoridades correspondientes que se escuche su caso, en pro de la seguridad de los habitantes.

“Ahorita miércoles, yo ya no tengo agua, me llega un día sí y un día no, la cortan y hasta el día siguiente o dos días la vuelven a abrir”, dijo Berenice.

Finalmente, los vecinos pidieron por medio de VANGUARDIA, la mejora de las condiciones de vida en las que se desarrollan, desde el ámbito de seguridad, así como en el aspecto de los servicios públicos.