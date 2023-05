“Cuando estaba en la primaria yo creía que quería ser médico pero un día vi un accidente y no me convenció nada ese ejercicio de ser doctor” , cuenta.

Decidió estudiar ingeniería eléctrica en el Instituto Tecnológico de Saltillo en 1979. Sus estudios de maestría los realizó en la Universidad Autónoma de Nayarit, y ahí mismo se desempeñó como docente de matemáticas, desde 1981 hasta 1985. En ese tiempo también fue docente en el Instituto Tecnológico de Nayarit.

En 1985, fue trasladado al Instituto Tecnológico de Saltillo como encargado del laboratorio de eléctrica y para 1992 se convirtió en jefe del departamento de electrónica, para luego fungir como subdirector académico y de planeación del ITS.

En su labor como docente se ha caracterizado por investigar, reflexionar, estudiar y compartir aquellos conocimientos que tiene gracias a las capacitaciones y actualizaciones que cursa, en beneficio de sus alumnos.

“Para mí es una satisfacción el ser maestro, duré 41 años trabajando en el sistema federal y hoy ya estoy jubilado pero sigo dando clases porque me gusta estar frente a los muchachos, a veces me los encuentro en la calle y me doy cuenta que el ITS es una escuela prometedora de donde egresan ingenieros muy capacitados”, comenta el docente.