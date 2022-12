Saltillo: invitan a concierto con causa ‘Beatles Sinfónico. All you need is love’

La asociación Cáritas de Saltillo invitó a la ciudadanía saltillense a acudir al concierto con causa “Beatles Sinfónico. All you need is love” el próximo miércoles 14 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

El evento artístico contará con el talento de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, Popo Arizpe & The Fat Fingers, la soprano Marcela Monjarás, 100 niños del Coro del Instituto Vivir y artistas invitados.

“Corran por sus boletos porque se están acabando. Con esto vamos a poder ayudar a más de 29 mil personas en nuestros cuatro programas”, señaló Nona González de Salinas, presidenta del Consejo de Cáritas de Saltillo, durante la rueda de prensa.

El concierto comenzará a las 20:30 horas y los boletos tienen un costo de 300 y 500 pesos, en las categorías plata y VIP respectivamente; se pueden adquirir en las taquillas del teatro ubicado en la esquina de la calle Xicoténcatl y bulevar Francisco Coss, zona Centro, y a través de la página web New Ticket.

Nona González detalló que ya se han vendido alrededor del 60 por ciento de las localidades, y espera una recaudación de 300 mil pesos, recursos que se destinarán a los programas sociales de la Clínica Cáritas-Lafón, asilo La Casa del Buen Samaritano y once comedores nutricionales.

“Todo lo que necesitamos es amor”, subrayó la presidenta de la asociación civil dedicada a disminuir las carencias sociales de la población más vulnerable en la Región Sureste de Coahuila, a través de asistencias en salud, nutrición y albergue.

Por su parte, el maestro Natanael Espinoza, director artístico de la orquesta, subrayó que el concierto será un evento sin precedentes para cerrar el año en Saltillo.

“Creemos que también la unión del talento, de los esfuerzos de corazón hacen cosas bien interesantes. Pareciera que la música es un arte intangible pero qué bonito que se pueda capitalizar y pueda llegar a las manos de quien más lo necesita”, apuntó.

En la rueda de prensa estuvieron presentes Alejandra López Lozano, directora del Coro Instituto Vivir; Alejandra Mata Loyola, directora de Cáritas de Saltillo; Marcela Monjarás, soprano; y Jorge Todd, guitarrista del grupo The Fat Fingers.