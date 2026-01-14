Saltillo: Niños Dios y levantadas, una tradición que se resiste a desaparecer

“Es recordar que Él vino a dar la vida por nosotros. Vestir al Niño Dios es una forma de acompañarlo, porque nació pobre y nosotros nos encargamos de darle su vestimenta”, señaló.

Comerciantes dedicados a la venta y vestimenta del Niño Dios señalan que, pese a los ajustes económicos, las familias continúan cumpliendo. Jesús Ignacio Redondo, comerciante de artesanías y vestimentas, explicó que vestir al Niño Dios representa un acto simbólico de acompañamiento y agradecimiento.

En Saltillo , la costumbre de levantar al Niño Dios después de las fiestas decembrinas continúa vigente como una de las expresiones religiosas y culturales más arraigadas del inicio del año, especialmente entre el Día de Reyes y la celebración de la Candelaria. Aunque con el paso del tiempo algunas prácticas han cambiado, quienes participan coinciden en que se trata de una tradición que sigue viva gracias a la fe y la herencia familiar.

De acuerdo con los comerciantes, el levantamiento del Niño Dios ocurre después de la “acostada”, que se lleva a cabo el día 24 de diciembre, mediante rezos, cantos y convivencia familiar. En los puestos es posible encontrar desde vestimenta básica hasta atuendos bordados y accesorios como coronas, cetros, velas, cunas y sillitas.

SIGNIFICADO

Más allá del aspecto comercial, quienes organizan levantadas coinciden en que se trata de un ritual cargado de simbolismo. Alejandra Sánchez, quien ha participado en esta tradición por más de cuatro décadas, explicó que el proceso inicia con el apadrinamiento del Niño Dios, similar a un bautizo.

“Antes eran matrimonios los que apadrinaban. Se rezaba, se arrullaba al niño con cantos que duraban hasta la madrugada. Era un respeto impresionante”, recordó.

Detalló que el primer año el Niño Dios se viste de blanco, como símbolo de pureza, y que durante el levantamiento se reza el rosario, colocando una prenda en cada misterio hasta sentarlo en su sillita.

“Es una vez al año y se debe hacer con fe. A mí me molesta cuando están en el celular, porque este momento es para rezar”, expresó.

CONVIVENCIA Y HERENCIA FAMILIAR

Las levantadas suelen realizarse en casas particulares y pueden ser íntimas o abiertas a vecinos y amigos. Tras el rezo, los padrinos ofrecen dulces y los anfitriones, comida, como tamales o pozole. El Niño Dios permanece en el altar durante ocho días y después se coloca en un sitio especial del hogar durante el resto del año.

Rosy Ramos, quien mantiene la tradición desde hace más de 20 años, relató que en algunos casos los Niños Dios se acumulan con el paso del tiempo, ya sea porque se heredan o se regalan.

Ambas coincidieron en que, aunque algunas prácticas se han ido perdiendo y la asistencia ya no es la de antes, la costumbre sigue presente, especialmente en familias que la consideran parte de su identidad y fe.