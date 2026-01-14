Sedu anuncia proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Sedu anuncia proceso de preinscripciones para educación básica en Coahuila
    Madres, padres y tutores podrán realizar las preinscripciones para educación básica del ciclo 2026-2027 de manera digital a través de la App Preinscripciones Coahuila o de forma presencial en oficinas regionales. FOTO: ARCHIVO
Katya González
por Katya González

El proceso para el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 26 de enero y se realizará por etapas según el nivel educativo

La Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) anunció que el proceso de preinscripciones para educación básica correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 comenzará el próximo 26 de enero, antes de la fecha prevista originalmente en el calendario escolar.

De acuerdo con la dependencia, el registro iniciará con los niveles de educación inicial y preescolar, del 26 de enero al 6 de febrero. Posteriormente, la preinscripción para primaria se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero, mientras que el proceso para secundaria será del 9 al 27 de febrero.

Las autoridades informaron que madres, padres y tutores podrán realizar el trámite de manera fácil, rápida y segura a través de la App Preinscripciones Coahuila, en el sitio www.inscripciones.org o de forma presencial en las oficinas regionales de la Secretaría de Educación. Para el registro solo se requiere la CURP del estudiante y un comprobante de domicilio, y el trámite es totalmente gratuito.

En el caso de preescolar, se indicó que los niños deberán contar con tres años cumplidos al 31 de diciembre para ingresar al primer grado. Para la asignación de espacios en preescolar y primaria se considerarán criterios como tener un hermano inscrito en la escuela solicitada, ser hijo de militar, presentar necesidades educativas especiales y la cercanía del domicilio particular o laboral de los padres con el plantel.

En secundaria, además de los criterios anteriores, también se tomará en cuenta la calificación obtenida en la evaluación de ingreso al nivel. Hasta el momento, la dependencia no ha dado a conocer la fecha para dar a conocer los resultados de asignación.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

