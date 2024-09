Saltillo: ‘No hay aviso de cierre de la librería Carlos Monsiváis’; directora desmiente rumores

La directora de la librería Carlos Monsiváis del Fondo de Cultura Económica, Margarita Sánchez, aclaró que hasta el momento no hay algún aviso de cierre del establecimiento del Centro Histórico de Saltillo.

Lo anterior luego de que hasta la mañana de este viernes 30 de agosto, la inmobiliaria Remax sigue ofreciendo en renta el inmueble de la calle Ramos Arizpe en 120 mil pesos.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se va la librería Carlos Monsiváis de Saltillo? Inmobiliaria pone en renta edificio

Personal de dicha empresa confirmó el miércoles 28 de agosto que el contrato de arrendamiento entre la Secretaría de Educación de Coahuila y los propietarios del inmueble no se renovará.

Ante ello ya buscan un nuevo giro comercial que pueda ubicarse en el sitio, aclarando que se buscará seguir con la preservación del inmueble.

“No hay ningún comentario todavía, nadie sabe nada. Esto no es oficial. Ahorita gracias a Dios estamos con la gran venta nocturna que es una vez al año, es el día de hoy (jueves) y el día de mañana (viernes). Ahorita estábamos en actividades, todo está normal, no hay ningún aviso, no hay nada, es lo único que sabemos”, expresó Sánchez a VANGUARDIA.

Respecto al anuncio y la confirmación de la inmobiliaria sobre la no renovación del contrato, Sánchez reiteró que no se les ha comentado nada al respecto y que continúan las actividades de la librería con normalidad.

“La librería sigue, no hay nada de eso cierto, hasta ahorita no hay nada, así de sencillo, nada más. Y aquí estamos”, puntualizó.

Asimismo invitó a la ciudadanía a que este viernes 30 de agosto acuda al segundo día de venta nocturna en la que se ofrecen descuentos en distintos ejemplares.

Al cierre de esta nota, VANGUARDIA ha buscado sin éxito a la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila respecto al futuro de la librería.

El jueves por la noche durante el primer día de la venta nocturna, se observó un importante flujo de clientes quienes se dieron cita en el recinto cultural, que además de venta contó con distintas actividades literarias.

Ante el anuncio de la renta del inmueble, a través de redes sociales decenas de personas lamentaron el posible cierre de la librería Carlos Monsiváis, afirmando que es un lugar de encuentro cultural.

“Qué triste, es un lugar tan lindo para presentaciones de libros, tomar un frappé mientras lees”, comentó la usuaria Alii MJ. “Necesita más cultura la ciudad y el estado”, añadió Eugenia Margarita Rodriguez.

TE PUEDE INTERESAR: A Saltillo lo blindamos el Municipio, Estado, Ejército, Guardia Nacional y la Marina: Chema Fraustro

AGRADECEN A COLABORADORES

A través de su página de Facebook, la librería publicó un mensaje de agradecimiento hacia sus colaboradores, acompañado de una foto de los mismos durante la venta nocturna.

“El éxito significa hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. El éxito está en el hacer, no en el conseguir; en el intentar, no en el triunfar. El éxito es un estándar personal, alcanzar lo más alto que hay en nosotros, convertirnos en todo lo que podemos ser”, se lee en el perfil de la librería antes del nombre de cada uno de los empleados.