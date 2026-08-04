Saltillo: no se tienen programadas obras en el arco de Mirasierra

El director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, informó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y otras áreas del Ayuntamiento continúan dialogando con vecinos del sector para definir acciones que permitan mejorar la movilidad en ese punto.

El Gobierno Municipal de Saltillo descartó, por el momento, la remodelación del arco ubicado en el acceso a la colonia Mirasierra, aunque mantiene el análisis de alternativas para agilizar la circulación vehicular en la zona.

De acuerdo con el funcionario, los estudios técnicos realizados indican la necesidad de incorporar carriles adicionales para optimizar el flujo vehicular.

El proyecto integral contempla una inversión superior a los 7 millones de pesos para intervenir las cuatro intersecciones del crucero, trabajos que podrían ejecutarse por etapas con el objetivo de mejorar la circulación proveniente del poniente de la ciudad y del bulevar Fundadores.

Respecto al sentir de la comunidad, Nerio Maltos señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es privilegiar el consenso con los habitantes antes de realizar cualquier intervención en la zona.

Finalmente, indicó que, mientras se define el proyecto, la Dirección de Obras Públicas continuará avanzando en otros frentes y coordinándose con Tránsito y Vialidad para minimizar las afectaciones a la circulación cuando inicien las obras.