Saltillo: no se tienen programadas obras en el arco de Mirasierra

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Saltillo: no se tienen programadas obras en el arco de Mirasierra
    Evalúan opciones para mejorar la vialidad en el sector sin afectar el sentir de los vecinos ARCHIVO

Evalúan opciones para mejorar la vialidad en el sector sin afectar el sentir de los vecinos

El Gobierno Municipal de Saltillo descartó, por el momento, la remodelación del arco ubicado en el acceso a la colonia Mirasierra, aunque mantiene el análisis de alternativas para agilizar la circulación vehicular en la zona.

El director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, informó que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y otras áreas del Ayuntamiento continúan dialogando con vecinos del sector para definir acciones que permitan mejorar la movilidad en ese punto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/placer-sin-tabues-preparan-jornada-en-saltillo-con-charlas-talleres-mercadita-y-mas-KE22629452

De acuerdo con el funcionario, los estudios técnicos realizados indican la necesidad de incorporar carriles adicionales para optimizar el flujo vehicular.

El proyecto integral contempla una inversión superior a los 7 millones de pesos para intervenir las cuatro intersecciones del crucero, trabajos que podrían ejecutarse por etapas con el objetivo de mejorar la circulación proveniente del poniente de la ciudad y del bulevar Fundadores.

Respecto al sentir de la comunidad, Nerio Maltos señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es privilegiar el consenso con los habitantes antes de realizar cualquier intervención en la zona.

Finalmente, indicó que, mientras se define el proyecto, la Dirección de Obras Públicas continuará avanzando en otros frentes y coordinándose con Tránsito y Vialidad para minimizar las afectaciones a la circulación cuando inicien las obras.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Raíces, tronco, ramas y hojas
true

Pájaros de cuenta
true

La era antiliberal
GOBIERNO DE MÉXICO

La refinería invisible de la 4T
true

El falso dilema de los derechos de las audiencias

true

Daniel Ortega. ¡Nuevo nivel desbloqueado!
true

Trump quiere que los estadounidenses desaprendan lo que saben
true

Mirador 04/08/2026