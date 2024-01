Saltillo: se disparan 30% precios de viviendas en tan sólo tres años

El costo de la vivienda en Saltillo tuvo un incremento de entre 25 y 30 por ciento en los últimos tres años, señaló en entrevista Eunice Sánchez Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C. (AMPI) en Saltillo.

“Nos recuperamos de la pandemia y tuvimos un aumento de entre el 25 y el 30 por ciento promedio de lo que veníamos manejando. Es lo mismo en los costos de adquisición en terrenos”, detalló.

Agregó que el norte de la capital de Coahuila es la más demandada en los últimos años para vivienda nueva, donde una casa de 200 metros cuadrados de terreno y otros 220 de construcción tiene un valor aproximado de entre 4 millones 600 mil y 4 millones 800 mil pesos.

Sánchez Martínez indicó que el promedio de vivienda que piden los clientes es de un rango entre entre 1.5 y dos millones de pesos, aunque no hay propiedades disponibles en ese precio.

“Si nos vamos con vivienda de interés social que el promedio es de 600, 650, 700 mil, ya no llegamos a los 800 mil, no la hay, es vivienda que no se está construyendo. Si la llegas a encontrar está muy a las afueras de la movilidad de la ciudad. Entonces realmente no hay un producto para ese tipo de familias que buscan adquirir su propiedad, su patrimonio”, detalló.