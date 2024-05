Denuncian en Saltillo hasta 20 fraudes inmobiliarios cada semana

En promedio, el Registro Público de la Propiedad (RPP) de Saltillo atiende cada semana hasta 20 solicitudes de casos de fraudes inmobiliarios y cada mes recibe hasta 100 demandas por posesionarios de propiedades.

Mónika Zertuche, titular de la oficina, señaló que en los casos de fraudes, la han llamado para acudir a tres audiencias. Detalló que algunos se resuelven a través de conciliación.

TE PUEDE INTERESAR: Por austeridad, en la elección 2024 la mayoría votarán sentados en Coahuila

“20 a la semana es demasiado. Cuando yo contesto una información de búsqueda de este tema, que se lleva todo el expediente, la averiguación previa, etc. Ya se lleva al juzgado y entonces se presenta en el juzgado penal y es donde me llaman a juicio y solamente me han llamado a tres. Hacen conciliación, porque puede ser un delito no grave o un delito que acepte conciliación o puede ser que no se haya dado el tipo penal”, explicó en un mensaje en el marco del Maratón Inmobiliario.

Zertuche señaló que aunque en Saltillo la cifra de casos es alta, en Monclova es todavía más frecuente que se denuncien fraudes principalmente por poderes o certificados falsos.

En ese sentido, aseguró que la capital coahuilense tiene una buena regularización, pues se apoya de organizaciones como la AMPI que ayudan a que los corredores inmobiliarios no se arriesguen a vender inmuebles fuera de regla.

POSESIONARIOS, DEMANDAS COMUNES

Zertuche dio a conocer que otra de las demandas más comunes en Saltillo es contra posesionarios de propiedades. En ese sentido, se reciben por mes casi 100 casos, que van desde nulidad, prescripción, usucapión, así como nueva o primera adquisición.

Detalló que, en esos casos en específico, algunas veces la cifra es alta porque, de una misma colonia, habitantes se unen para interponer demandas, aunque al final los expedientes se hacen de manera individual.

“El Infonavit tiene un programa en el que habíamos estado trabajando en tipo, un proyecto de convenio para regularizar este tema de las casas abandonadas. Es un fenómeno difícil de hacer porque las casas que están abandonadas son a la periferia, muy lejanas, es un factor”, añadió.

Otro factor que comentó Zertuche es que los derechohabientes abandonan las casas al dejarlas de pagar y otras personas ingresan e inician los derechos posesionarios.

El tercer factor, detalló, sí se trata de fraudes de personas que aprovechan el error o la falta de cuidado de una propiedad.

“Hay posesionarios que están regulados por temas de que les vendieron con documentos que sí eran válidos, pero que no eran suficientes para entregar la propiedad, es decir, una carta poder, un contrato privado de compraventa, una promesa de compraventa, una promesa de que se iba a tener una resolución en un conflicto, o sea, todos esos factores nos hacen presumir que una posesión es buena.

“Eso lo toma en consideración el juez y determina que la posición es correcta y me ordena la inscripción. Pero para llegar a todo ese proceso, es todavía un proceso, un tramo largo”, explicó.

Agregó que esto sucede por ejemplo cuando una persona hace un contrato de compraventa pero no la inscribió con el Infonavit, el Fovissste o alguna otra organización reguladora, por lo que posteriormente no podrá vender el inmueble.

En ese sentido, detalló que las colonias donde más sucede este fenómeno no es en la Zona Centro, sino en las construidas por Infonavit o Fovissste, en colonias como Fundadores y Vista Hermosa, ubicadas al oriente de la ciudad.