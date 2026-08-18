Saltillo Soccer alista su regreso a la Liga Premier Serie A en el Estadio Olímpico

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    Saltillo Soccer alista su regreso a la Liga Premier Serie A en el Estadio Olímpico
    La directiva trabaja en la incorporación de refuerzos y prepara nuevos espacios para los aficionados. ARCHIVO

Saltillo Soccer prepara su debut en la Liga Premier Serie A con mejoras al Estadio Olímpico y nuevos refuerzos para el plantel

El club Saltillo Soccer Futbol Club prepara su debut en la Liga Premier Serie A, pactado para disputarse en casa durante las próximas semanas. La directiva confirmó que el equipo disputará sus encuentros como local en las instalaciones del Estadio Olímpico.

Actualmente se llevan a cabo diversos trabajos de infraestructura para adecuar el inmueble. Las modificaciones incluyen pintura, estudios de suelo para colocar una pantalla gigante, la proyección de 8 a 12 palcos y un volado en la zona de sombra.

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“Estamos haciendo algunas adecuaciones en cuanto a pintura. Tenemos un proyecto de 8 o hasta 12 palcos”, detalló Antonio Nerio, vicepresidente de la institución, sobre los trabajos que buscan darle mayor calidad al espectáculo deportivo.

Además de las mejoras físicas en el estadio, la directiva trabaja en la confección del plantel. El equipo ha sumado incorporaciones provenientes de distintas escuadras y estados para afrontar el torneo.

“Hay varios refuerzos importantes”, señaló Nerio, quien destacó el respaldo de comerciantes, patrocinadores y empresarios locales para concretar los fichajes requeridos.

Respecto al costo del boletaje, la directiva indicó que se toma como referencia la oferta deportiva local.

“Estamos basándonos mucho en el mercado que existe local y en la región”, apuntó el directivo.

Nerio comparó el esquema de precios con el del béisbol local: “Un buen margen de referencia es el club Saraperos, y más o menos van a ser precios similares a lo que hay en el estadio Saraperos, pero ganando”.

El objetivo de la dirigencia es conectar con los aficionados desde la primera jornada.

“Empezar con el pie derecho, cumplirle a la afición y que la afición le cumpla al equipo asistiendo y apoyando a Saltillo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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