Saltillo: UAAAN abre espacio académico sobre igualdad sustantiva y prevención de violencia

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Coahuila
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    Saltillo: UAAAN abre espacio académico sobre igualdad sustantiva y prevención de violencia
    Autoridades universitarias y representantes institucionales durante la inauguración de la 1ª Jornada Universitaria para la Igualdad. CORTESÍA

Encuentro académico en Coahuila impulsa políticas de equidad, inclusión y cero agresión en educación Superior

Con el objetivo de consolidar una cultura de igualdad sustantiva, inclusión, no discriminación y respeto pleno a los derechos humanos, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó la 1ª Jornada Universitaria para la Igualdad y una Vida Libre de Violencia 2026, en el auditorio “Eulalio Gutiérrez Treviño”.

INAUGURACIÓN Y ENCUADRE INSTITUCIONAL

La actividad fue organizada por la Lic. Aracely Muriel Salinas Díaz, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de la institución, quien encabezó la coordinación general del encuentro académico.

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En la ceremonia participaron representantes de instancias clave en materia de derechos de las mujeres, entre ellas la Mtra. María Argentina Orta Dávila, en representación de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Coahuila; la Mtra. Mayra Lucila Valdés González; la Dra. Katy Salinas Pérez, fiscal especializada en Atención a la Mujer y la Niñez; la Lic. Deyanira Nájera Muñoz, titular general de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila; así como la periodista Sara Lovera López, referente nacional en temas de género.

$!La periodista Sara Lovera López durante la conferencia magistral en el Auditorio “Eulalio Gutiérrez Treviño”.
La periodista Sara Lovera López durante la conferencia magistral en el Auditorio “Eulalio Gutiérrez Treviño”. CORTESÍA

El acto fue presidido por el rector de la Universidad, Dr. Alberto Flores Olivas, acompañado por autoridades académicas, directores, coordinadores y personal administrativo. Durante su intervención, se destacó la importancia de fortalecer espacios de reflexión que contribuyan a consolidar entornos universitarios más seguros y equitativos. Asimismo, se dio lectura a la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres de la institución.

CONFERENCIA MAGISTRAL Y REFLEXIÓN ACADÉMICA

Como parte central del programa, la periodista Sara Lovera López impartió la conferencia magistral titulada “Responsabilidad Oficial de Promover la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Acceso a una Vida Libre de Violencia en las Instituciones de Educación Superior”.

Durante su exposición, realizó un recorrido histórico sobre la participación de las mujeres en distintos procesos sociales del País, subrayando la necesidad de garantizar condiciones reales de equidad y ampliar su participación en todos los ámbitos.

$!Integrantes de la comunidad académica de la UAAAN en el desarrollo del encuentro sobre igualdad sustantiva y derechos humanos.
Integrantes de la comunidad académica de la UAAAN en el desarrollo del encuentro sobre igualdad sustantiva y derechos humanos. CORTESÍA

Asimismo, exhortó a autoridades, docentes y personal universitario a consolidar prácticas de trato igualitario hacia estudiantes, profesoras y trabajadoras. Reconoció además a la institución por contar con una Unidad especializada en igualdad de género y derechos humanos, orientada a la protección y promoción de estas garantías fundamentales.

Con esta jornada, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro refrenda su compromiso con la construcción de una comunidad académica basada en el respeto, la inclusión y la erradicación de cualquier forma de violencia, fortaleciendo acciones orientadas a la convivencia justa y equitativa.

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