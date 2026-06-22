Diócesis de Saltillo convoca a la comunidad a celebrar 135 años de historia y fe

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Coahuila
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    Diócesis de Saltillo convoca a la comunidad a celebrar 135 años de historia y fe
    La Diócesis de Saltillo preparó un programa especial para conmemorar sus 135 años de historia con actividades religiosas y culturales. CORTESÍA

Programa incluye conferencias, liturgias, actividades culturales y espacios de reflexión en Monclova y la capital coahuilense

Con una agenda que combina espiritualidad, cultura y encuentro comunitario, la Diócesis de Saltillo conmemorará su 135 aniversario e invita a los fieles a participar en las actividades preparadas para recordar más de un siglo de servicio pastoral en la región.

Bajo el lema “Somos Iglesia y caminamos juntos”, las celebraciones buscan reunir a la comunidad católica en momentos de oración, reflexión y convivencia, al tiempo que reconocen el legado construido a lo largo de estos años y los retos que enfrenta la Iglesia hacia el futuro.

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MONCLOVA ABRIRÁ EL CALENDARIO CONMEMORATIVO

Las actividades iniciarán el 22 de junio en la Parroquia Santiago Apóstol, en Monclova, con una conferencia titulada “El triunfo de Cristo Rey”, impartida por el presbítero Antonio Trujillo Pérez.

Posteriormente se celebrará una eucaristía y, para cerrar la jornada, se llevará a cabo un brindis acompañado de un concierto, promoviendo un espacio de fraternidad entre los asistentes.

SALTILLO SERÁ SEDE DE LOS EVENTOS CENTRALES

El 25 de junio, la Catedral de Santiago, en Saltillo, albergará los actos principales de la conmemoración, comenzando con una celebración eucarística al mediodía, seguida de un pastel alusivo al aniversario.

Por la tarde se desarrollará el panel “135 años, cronología de nuestra Iglesia diocesana, camino y esperanza”, un ejercicio de memoria histórica y reflexión sobre la evolución de la diócesis. La jornada concluirá con la presentación de la Orquesta Filarmónica, ofreciendo un componente artístico a la festividad.

Con estas actividades, la Diócesis de Saltillo busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los creyentes y celebrar el camino recorrido desde su fundación, destacando el papel que ha desempeñado en la vida espiritual y social de la comunidad coahuilense.

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