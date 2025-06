En vilo, cargo de magistrado electoral para coahuilense Sergio Díaz por denuncia de morosidad alimentaria

El Instituto Nacional Electoral hizo un repaso sobre los requisitos que deben cumplir los candidatos ganadores para tomar sus cargos, en donde resaltaron que Sergio Díaz Rendón —quien ganó un cargo en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral federal—, todavía no resarce por completo su calidad como “moroso alimentario”.

Fue durante la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del INE donde las consejeras expusieron algunas de las travesías que se sobrellevaron para investigar el adecuado cumplimiento del mecanismo 8 de 8 contra la violencia de género.

TE PUEDE INTERESAR: La revocación de mandato, asignatura pendiente en Coahuila desde 2021

En la sesión se presentó el caso de Sergio Díaz Rendón, quien en dos ocasiones fue señalado ante el INE con las denuncias 005 y 040, donde fue acusado de no pagar la pensión a su menor hijo.

El proyecto que presentó la consejera Carla Humphrey indica que, si bien Díaz Rendón no apareció en el Registro Nacional ni en el estado de deudores alimentarios, eso no era suficiente para demostrar que el magistrado no ejerció este tipo de violencia de género.

“No es suficiente que el candidato haya presentado su inscripción en el Registro Nacional y su formato de buena fe, conforme a lo señalado en la denuncia”, dijo Humphrey.

La consejera también resaltó que, si bien recibió respuesta del Poder Judicial local respecto al caso, para una comprobación total, Díaz Rendón deberá compartir al INE los talones de cheque donde se advierta que el pago de la pensión se ha realizado conforme a derecho y a través de su nómina.

El proyecto fue aprobado en lo general por el Consejo del INE y será hasta este momento cuando el órgano esté en condiciones de emitir la aprobación del resultado favorable de Díaz Rendón.

Por otro lado, en el mismo proyecto, la consejera Humphrey destacó el caso de Francisco Salvador Vega de León, quien compitió para juez de distrito en materia mixta en el circuito de Coahuila. También estuvo registrado en el padrón de violencia política de género.

Aunque en este caso dicho candidato no se colocó como virtual ganador, la consejera Humphrey exhortó a revisar el caso en particular.