Saltillo: Y de ‘La Nogalera’ ya solo le queda el nombre, languidecen los últimos nogales

Cuando Rodolfo Garza fue donde Sergio Avilés para preguntarle por qué estaban convirtiendo la huerta en una plaza comercial, y por qué estaban tirando tantos árboles, su argumento fue que los nogales no eran propios de la región, que los nogales ya estaban muy grandes y la savia y el agua no les iba a llegar hasta arriba.

“Cuando que el nogal es nativo de Coahuila, Chihuahua y Nuevo México a nivel planetario. Yo me quedé sin palabras al escuchar que el Director de Ecología se expresaba de esa manera”.

Garza se dirigió luego con el bufete de abogados de Planigrupo.

“Me dijeron que si yo quería ir a pleito, a pleito nos íbamos, pero que nadie iba a detener el desarrollo de este centro comercial, me lo dijeron en un tono de burla, que por salvar a unos mugrosos arbolillos no se iban a detener, cuando que esto era una nogalera”, comenta.

En el arranque de los trabajos la huerta fue trasquilada de árboles y rellenada con capas y capas de tierra que ahogaron a las pocas plantas que quedaban.

“Hay algunas partes que tienen más de dos metros de tierra, los ahogaron completamente, y se les dijo ‘estos árboles se van a morir’, me dijeron que yo estaba loco y que no me metiera en sus cosas”.