14 alumnas se disputarán el título de Señorita Tec-Saltillo 2026

El TecNM-Saltillo presentó oficialmente este viernes el certamen “Señorita Tec 2026”, evento que elegirá a la representante de la institución para participar en la competencia nacional organizada por el Consejo Nacional Ejecutivo Estudiantil. La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes activas del plantel y reunió a 14 jóvenes de distintas especialidades académicas, quienes buscarán obtener el título en la final programada para el próximo 29 de mayo en el Museo del Desierto, a partir de las 20:00 horas.

La presentación de las participantes se realizó en el vitral del edificio principal del TecNM-Saltillo y fue encabezada por la directora Ania Sánchez, acompañada por integrantes de la administración, representantes estudiantiles y organizadores del certamen. Durante el evento, la directora reconoció el esfuerzo de las estudiantes por combinar sus actividades académicas con experiencias que fortalecen habilidades personales, liderazgo y desenvolvimiento social.

“El objetivo de este certamen es elegir a quien nos represente en el evento nacional, no solo en el aspecto físico, sino también académico e intelectual”, expresó durante su mensaje. Por su parte, Sofía Ortiz Flores, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, destacó que el concurso contempla diversas etapas orientadas a mostrar seguridad, preparación, elegancia y capacidad de expresión de las participantes. Entre las fases se encuentran presentación personal, desfile en traje de baño y pasarela en vestido de noche, además de una dinámica de preguntas sobre temas de actualidad, valores, ingenierías y desarrollo profesional. También se entregarán reconocimientos especiales como Señorita Redes Sociales, Señorita Elegancia, Señorita Fotogénica, Señorita Amiga y Señorita Identidad. La ganadora representará al TecNM-Saltillo en el certamen nacional organizado por el Consejo Nacional Ejecutivo Estudiantil. Javier Murad Tarabay, director estatal de Señorita Coahuila y coach de pasarela del evento, destacó que el certamen busca resaltar no solo la presencia escénica, sino también la personalidad, metas y valores de las estudiantes.

Además, recordó la destacada participación de Regina Montejano en la edición nacional 2025, donde logró posicionarse entre las tres finalistas del País. El jurado estará integrado por especialistas del ámbito de la moda y certámenes de belleza, entre ellos Juan Arizpe, Santiago Barrios y Regina Palacios. PARTICIPANTES • Dariana Dannae Martínez Rivera, de Ingeniería en Gestión empresarial. • Mildren Yamileth Cuéllar García, de Ingeniería Industrial. • Karla Ximena Sánchez Espinoza, de Ingeniería en Gestión Empresarial. • Dibanhi Ávila García, de Ingeniería en Gestión empresarial. • María Valentina López Hernández, de Ingeniería en Gestión empresarial. • Danna Paola Gándara Cruz, de Ingeniería en Materiales. Scarlet Berlanga Galaviz, de Ingeniería en Materiales. • Sofía Fernanda Alvarado Carmona, de Ingeniería en Gestión Empresarial. • Camila Saade Tovar, de Ingeniería Industrial. • Karime Altamirano Ortiz, de Ingeniería en Materiales. • Daniela Yaretzi Morin Castañeda, de Ingeniería en Gestión Empresarial. • Ana Samantha Mata Pérez, de Ingeniería en Gestión Empresarial. • Sofía Escalera Vargas, de Ingeniería Industrial. • Carmine Saffir Morales Loyola, de Ingeniería en Materiales.

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