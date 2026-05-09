Activan espacios públicos con actividades deportivas y culturales en colonias de Saltillo
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Promotores deportivos y culturales realizan actividades recreativas, artísticas y de activación física en distintos espacios públicos de Saltillo, como parte de una estrategia de convivencia comunitaria y fortalecimiento del tejido social
Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, fomentar la participación ciudadana y promover el aprovechamiento de los espacios públicos, promotores deportivos y culturales llevan a cabo actividades recreativas y de activación comunitaria en distintos sectores de Saltillo.
En plazas y parques rehabilitados de la ciudad, familias completas participan de manera constante en dinámicas deportivas, clases de activación física, actividades culturales, juegos recreativos y encuentros vecinales organizados en espacios abiertos.
Las actividades forman parte de las acciones permanentes de activación comunitaria impulsadas en diversos sectores del municipio, donde se busca incentivar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social mediante la convivencia entre vecinos.
Niñas, niños, jóvenes y personas adultas acuden diariamente a estos espacios para integrarse a jornadas enfocadas en el deporte, la cultura y la recreación, las cuales se desarrollan en áreas públicas rehabilitadas en distintos puntos de la capital coahuilense.
Entre las colonias y sectores donde actualmente se realizan estas actividades destacan Saltillo 2000, Mirasierra, Gustavo Espinoza Mireles, Nazario Ortiz Garza, Roma, Virreyes, Azteca, Maravillas y La Madrid, además de otros espacios públicos distribuidos en la ciudad.
De acuerdo con promotores deportivos y culturales, estas jornadas permiten recuperar plazas y parques como puntos de encuentro social, además de ofrecer alternativas positivas para niñas, niños y jóvenes.
Indicaron que, además de incentivar la práctica deportiva y las actividades artísticas, las dinámicas comunitarias contribuyen a reforzar la convivencia familiar y generar una mayor integración entre habitantes de las colonias.
Paralelamente, continúan trabajos de rehabilitación e intervención en otros espacios públicos de Saltillo, particularmente en sectores como Misión Cerritos y Urdiñola, donde posteriormente también se contempla implementar actividades recreativas y comunitarias.
El Gobierno Municipal informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de recuperación y activación de espacios públicos, con la intención de brindar áreas dignas y funcionales para la convivencia social y el desarrollo comunitario.