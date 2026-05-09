Activan espacios públicos con actividades deportivas y culturales en colonias de Saltillo

En plazas y parques rehabilitados de la ciudad, familias completas participan de manera constante en dinámicas deportivas, clases de activación física, actividades culturales, juegos recreativos y encuentros vecinales organizados en espacios abiertos.

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, fomentar la participación ciudadana y promover el aprovechamiento de los espacios públicos, promotores deportivos y culturales llevan a cabo actividades recreativas y de activación comunitaria en distintos sectores de Saltillo .

Las actividades forman parte de las acciones permanentes de activación comunitaria impulsadas en diversos sectores del municipio, donde se busca incentivar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social mediante la convivencia entre vecinos.

Niñas, niños, jóvenes y personas adultas acuden diariamente a estos espacios para integrarse a jornadas enfocadas en el deporte, la cultura y la recreación, las cuales se desarrollan en áreas públicas rehabilitadas en distintos puntos de la capital coahuilense.

Entre las colonias y sectores donde actualmente se realizan estas actividades destacan Saltillo 2000, Mirasierra, Gustavo Espinoza Mireles, Nazario Ortiz Garza, Roma, Virreyes, Azteca, Maravillas y La Madrid, además de otros espacios públicos distribuidos en la ciudad.

De acuerdo con promotores deportivos y culturales, estas jornadas permiten recuperar plazas y parques como puntos de encuentro social, además de ofrecer alternativas positivas para niñas, niños y jóvenes.

Indicaron que, además de incentivar la práctica deportiva y las actividades artísticas, las dinámicas comunitarias contribuyen a reforzar la convivencia familiar y generar una mayor integración entre habitantes de las colonias.