Activan espacios públicos con actividades deportivas y culturales en colonias de Saltillo

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    Activan espacios públicos con actividades deportivas y culturales en colonias de Saltillo
    Las jornadas comunitarias incluyen activación física, actividades culturales y dinámicas recreativas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. CORTESÍA

Promotores deportivos y culturales realizan actividades recreativas, artísticas y de activación física en distintos espacios públicos de Saltillo, como parte de una estrategia de convivencia comunitaria y fortalecimiento del tejido social

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, fomentar la participación ciudadana y promover el aprovechamiento de los espacios públicos, promotores deportivos y culturales llevan a cabo actividades recreativas y de activación comunitaria en distintos sectores de Saltillo.

En plazas y parques rehabilitados de la ciudad, familias completas participan de manera constante en dinámicas deportivas, clases de activación física, actividades culturales, juegos recreativos y encuentros vecinales organizados en espacios abiertos.

$!Familias saltillenses participan en actividades deportivas y recreativas organizadas en plazas y parques rehabilitados de distintos sectores de la ciudad.
Familias saltillenses participan en actividades deportivas y recreativas organizadas en plazas y parques rehabilitados de distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA
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Las actividades forman parte de las acciones permanentes de activación comunitaria impulsadas en diversos sectores del municipio, donde se busca incentivar estilos de vida saludables y fortalecer el tejido social mediante la convivencia entre vecinos.

Niñas, niños, jóvenes y personas adultas acuden diariamente a estos espacios para integrarse a jornadas enfocadas en el deporte, la cultura y la recreación, las cuales se desarrollan en áreas públicas rehabilitadas en distintos puntos de la capital coahuilense.

Entre las colonias y sectores donde actualmente se realizan estas actividades destacan Saltillo 2000, Mirasierra, Gustavo Espinoza Mireles, Nazario Ortiz Garza, Roma, Virreyes, Azteca, Maravillas y La Madrid, además de otros espacios públicos distribuidos en la ciudad.

De acuerdo con promotores deportivos y culturales, estas jornadas permiten recuperar plazas y parques como puntos de encuentro social, además de ofrecer alternativas positivas para niñas, niños y jóvenes.

Indicaron que, además de incentivar la práctica deportiva y las actividades artísticas, las dinámicas comunitarias contribuyen a reforzar la convivencia familiar y generar una mayor integración entre habitantes de las colonias.

$!Colonias como Saltillo 2000, Mirasierra, Virreyes y La Madrid forman parte de los sectores donde actualmente se desarrollan estas actividades comunitarias.
Colonias como Saltillo 2000, Mirasierra, Virreyes y La Madrid forman parte de los sectores donde actualmente se desarrollan estas actividades comunitarias. CORTESÍA
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$!Los espacios públicos rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para la realización de juegos, actividades artísticas y dinámicas familiares en distintos sectores de Saltillo.
Los espacios públicos rehabilitados se han convertido en puntos de encuentro para la realización de juegos, actividades artísticas y dinámicas familiares en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Paralelamente, continúan trabajos de rehabilitación e intervención en otros espacios públicos de Saltillo, particularmente en sectores como Misión Cerritos y Urdiñola, donde posteriormente también se contempla implementar actividades recreativas y comunitarias.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de recuperación y activación de espacios públicos, con la intención de brindar áreas dignas y funcionales para la convivencia social y el desarrollo comunitario.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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