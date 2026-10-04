A 11 años de su desaparición, familia del saltillense Johan Gael no deja de buscarlo

“No lo hemos olvidado. Seguimos buscándolo”, expresaron sus padres en el mensaje publicado con motivo de los 11 años de su desaparición.

A través de sus redes sociales, la familia recordó este domingo la fecha en que Johan Gael desapareció en Galeana, Nuevo León, y pidió nuevamente el apoyo de la ciudadanía para mantener vigente su fotografía y ayudar a que su rostro llegue a más personas.

Han pasado 11 años desde la desaparición del pequeño saltillense Johan Gael, pero para sus padres la búsqueda no ha terminado. El matrimonio Cardona de la Cruz mantiene la esperanza de localizar al pequeño y volver a tenerlo en casa.

Yajaira de la Cruz señaló que este largo periodo de búsqueda ha representado un desgaste físico y emocional para la familia, pero aseguró que la esperanza de encontrar a su hijo permanece.

La familia ha mantenido durante estos años una búsqueda constante, difundiendo el caso en diferentes lugares y recorriendo ciudades para tratar de obtener información que permita establecer el paradero del menor.

Miguel Ángel Cardona, padre de Johan Gael, recordó que han acudido a distintos puntos para dar a conocer el caso de su hijo, quien desapareció en una comunidad del ejido La Esmeralda, en el municipio de Galeana, Nuevo León.

Pese al paso del tiempo, el padre sostiene la esperanza de que Johan Gael se encuentre con vida. Aseguró que su “presentimiento de padre” le hace mantener la confianza en que algún día podrán localizarlo.

La familia pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a encontrar al menor que la proporcionen a las autoridades y reiteró su llamado a compartir su fotografía y los datos de su desaparición.

A través de redes sociales, sus padres insistieron en que cada publicación puede ayudar a mantener presente el caso y ampliar el alcance de la búsqueda.

Once años después, los Cardona de la Cruz continúan esperando noticias de su hijo y mantienen abierta la posibilidad de reencontrarse con él.

“Johan Gael, seguimos en tu búsqueda, no perdemos la esperanza de algún día encontrarte”, expresaron sus padres en el mensaje difundido en redes sociales.