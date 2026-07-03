A casi un año de la agresión, Emiliano Aldaco busca apoyo para una nueva cirugía

A casi un año de la agresión que puso en riesgo su vida, Emiliano Aldaco continúa con su proceso de recuperación. Por ello, su familia lanzó una nueva campaña para reunir recursos que permitan costear una segunda craneoplastia, intervención que consideran indispensable para su rehabilitación. La campaña, denominada “Juntos por Aldaco”, fue difundida a través de redes sociales por el Club Cargadores de Saltillo. En ella se informa sobre el estado de salud del joven y se invita a la ciudadanía a realizar donaciones para alcanzar la meta de 400 mil pesos, monto necesario para adquirir una prótesis craneal diseñada especialmente para él.

Cabe recordar que Emiliano resultó gravemente herido la madrugada del 27 de julio de 2025, durante una riña ocurrida en la colonia Omega. A consecuencia de las lesiones sufrió un traumatismo cerebral severo que obligó a los médicos a retirarle parte del cráneo mediante una cirugía de emergencia para aliviar la inflamación. En el mensaje publicado en la plataforma de la campaña, el joven relata que llegó al hospital sin signos vitales y que, tras varias semanas en terapia intensiva, despertó sin conciencia, sin poder hablar, caminar o mover completamente el lado derecho de su cuerpo.

Con el paso de los meses logró abandonar el hospital e iniciar un largo proceso de rehabilitación con apoyo de médicos, terapeutas y especialistas. Posteriormente fue sometido a una primera craneoplastia, intervención que le permitió mantenerse de pie con ayuda y recuperar parcialmente el habla. Sin embargo, la familia explicó que el injerto utilizado en esa cirugía se ha deteriorado. Por ello, ahora requiere una nueva craneoplastia con una prótesis personalizada que incremente sus posibilidades de recuperación. Actualmente, Emiliano continúa sin poder caminar de manera independiente ni leer o escribir, aunque mantiene su proceso de rehabilitación. En el mensaje difundido por su familia asegura que sigue luchando por recuperar su vida y agradece el respaldo que ha recibido desde el accidente.

Hasta este viernes, la plataforma de recaudación reportaba 58 mil pesos reunidos mediante 29 donaciones. Aún resta recaudar la mayor parte de los 400 mil pesos necesarios para la intervención. Quienes deseen apoyar pueden hacerlo a través de https://juntosporaldaco.com donde se encuentran disponibles las distintas modalidades de donación.

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