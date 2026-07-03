Rifa con causa en Saltillo: Gana una ilustración de Noe Silva firmada por Saúl Hernández

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Saltillo
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    Rifa con causa en Saltillo: Gana una ilustración de Noe Silva firmada por Saúl Hernández
    Rifan ilustración de Caifanes por Noe Silva firmada por Saúl Hernández en Saltillo. Instagram

Apoya el tratamiento médico de Andrea Ramírez participando en esta rifa especial. Solo hay 100 números disponibles para esta pieza de colección única para los fans de Caifanes

Si eres seguidor de la trayectoria de Caifanes y Jaguares, o simplemente un apasionado del arte, tienes una oportunidad única de sumar tu granito de arena por una buena causa en Saltillo y la posibilidad de ganarte una pieza de colección.

El (internacionalmente) reconocido ilustrador saltillense Noe Silva ha donado una de sus piezas más especiales para una rifa a beneficio, con el objetivo de recaudar fondos necesarios para el tratamiento médico de su joven amiga Andrea Ramírez.

UN GESTO DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD

Andrea enfrenta actualmente un proceso de diagnóstico y tratamiento que ha requerido una inversión económica considerable en los últimos días. Ante este reto, su mejor amigo, Noe Silva, decidió poner su talento al servicio de esta causa.

$!Artista saltillense rifa pieza autografiada por Saúl Hernández en Saltillo.
Artista saltillense rifa pieza autografiada por Saúl Hernández en Saltillo. Instagram

”Como ya saben, estoy atravesando un proceso de diagnóstico y tratamiento, lo que ha hecho que mis gastos médicos aumenten considerablemente. Por eso hoy quiero pedirles su apoyo a través de esta rifa, que me ayudará a solventar parte de estos gastos”, compartió Andrea a través de su cuenta de Instagram.

El premio: Una pieza única de colección

La ilustración no es solo un print oficial de Caifanes; es una obra creada por Noe Silva, uno de los ilustradores mexicanos con mayor proyección actual y un estilo que ha cautivado a miles. El valor de la pieza se multiplica al contar con la firma original de Saúl Hernández, lo que la convierte en un objeto de deseo para cualquier coleccionista del rock en español.

Instagram

”Tengo la fortuna de tenerlo en mi vida, es mi mejor amigo, y no tengo palabras para agradecerle el enorme gesto de donar esta obra para apoyarme en este momento”, agregó Andrea.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RIFA?

Si deseas apoyar a Andrea y tener la oportunidad de ganar esta pieza única, aquí tienes los detalles clave:

Disponibilidad: Solo hay 100 números en total.

Costo por boleto: 250 pesos.

¿Dónde comprar?: A través de las redes sociales oficiales de Andrea Ramírez.

Dinámica del sorteo: Una vez que se agoten los 100 boletos, se anunciará la fecha del sorteo a través de Instagram.

Transmisión: El ganador será seleccionado durante un live en dicha plataforma.

¿No puedes participar con un boleto? El apoyo no termina en la compra de un número. Si te es posible, comparte la publicación original en tus historias o muro. Entre más personas conozcan esta rifa a beneficio, más pronto Andrea podrá alcanzar su meta y continuar con su proceso de salud.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

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