POLITICÓN: ¿Facturas falsas? Lista negra del SAT inquieta a nuevos empresarios en Coahuila

I. ÁRBOL QUE NACE TORCIDO... Una de las controversias que Rubén Moreira enfrentó al cierre de su sexenio fue la relacionada con el otorgamiento de un número importante de fíats notariales –81 en la última semana de su periodo–, lo cual incluso dio lugar a la interposición de recursos legales para tratar de revertir la decisión. ¿A qué viene el dato a casi una década del hecho? A que el exnotario Fernando Nicolás Muñoz San Juan, detenido el pasado fin de semana en España, formó parte de esa cuestionada lista. El torreonense enfrenta acusaciones de fraude inmobiliario, las cuales provocaron, en octubre del año pasado, que la actual administración estatal le revocara el fíat.

II. ¿CUÁNTOS MÁS? La pregunta es obligada: ¿qué filtros debieron aplicarse en su momento para impedir que un abogado sin ética, como es el caso, accediera a formar parte del cuerpo notarial de Coahuila? Y todavía peor: ¿cuántos casos similares existen aún en la entidad? Porque las denuncias de fedatarios que han traicionado el mandato que se les otorgó, por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, no hacen sino acumularse. III. CUESTIONAMIENTOS I La que decidió ayer “ponerle el cascabel al gato” fue la abogada Marisol Díaz Valencia, para mayores señas, catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC y aspirante a la dirección de dicho plantel. En un video publicado en redes sociales, Marisol denunció que el reciente curso de inducción ofrecido a los estudiantes de nuevo ingreso –el cual duró sólo un día– tuvo un costo de mil 800 pesos, monto que calificó de excesivo, pues, de acuerdo con sus propias palabras, a los futuros alumnos les cobraron esa cantidad “por unas conferencias y decirles dónde están los baños”. IV. CUESTIONAMIENTOS II La abogada, que aspira a convertirse en la primera mujer que dirija la famosa “Juris”, afirma que no existe sustento legal para dicho cobro y que, además, éste no era optativo, pues a quien no lo cubriera le negaban la entrega de su horario. Además, la catedrática dejó sobre la mesa un cuestionamiento que demanda respuesta: “¿a dónde va a parar ese recurso?”. Más allá de sus aspiraciones personales, sin duda Díaz Valencia ha puesto el dedo en la llaga y eso va a provocar turbulencia... al tiempo.

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V. SIGUE EL PROBLEMA El tema del bullying en colegios privados sigue generando preocupación entre múltiples padres de familia. Nos dicen que, pese a los casos conocidos, varios planteles continúan sin aplicar como se debe los protocolos establecidos por la autoridad educativa. Ahí tendría que entrar Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación, para revisar qué está pasando, proteger a los alumnos que estén siendo objeto de acoso y, si hay incumplimiento de los planteles, aplicar las sanciones correspondientes. Porque de poco sirve tener reglas muy bonitas en el papel si, cuando aparece el problema, cada escuela decide improvisar su propia versión. VI. ¿DE DÓNDE SALE? Entre madres y padres empieza a circular una pregunta: ¿qué pasa cuando quien agrede es hijo de un funcionario o de un político? Porque entonces aparecen el silencio, la omisión... y esa extraña sensación de que a ciertos apellidos hay que tratarlos con cuidado. Tal vez por eso convendría que el DIF municipal o estatal también se involucren. No para proteger privilegios, sino para romperlos. Porque si un menor sabe que puede abusar sin consecuencias, quizá no sea sólo un problema escolar, sino una conducta imitada.

VII. TODOS CUMPLEN Ayer comentamos que, con Ana Karen Sánchez fuera de la ruta de reelección, el PRI necesitará en Arteaga una candidatura con arraigo real: conocida en la cabecera, pero también en ejidos y comunidades; con trabajo previo, cercanía con la gente y vínculos que hayan sido construidos antes de la campaña. Pues bastó escribirlo para que ocurriera algo curioso: fueron varios los que se sintieron retratados. Nos dicen que más de uno levantó la mano para asegurar que cumple exactamente con esos requisitos. ¡Qué maravilla! Uno pensaría que encontrar candidato sería complicado; resulta que candidatos sobran. Ahora falta saber cuántos también tienen votos. VIII. ¿QUIÉNES SERÁN? ¿Quiénes cree usted que, después de leer los requisitos, dijeron prácticamente “esa candidatura es para mí”? Hay nombres previsibles, otros que desde hace tiempo hacen su luchita y alguno que probablemente provocará más de una ceja levantada. Todos, por supuesto, aseguran tener arraigo, cercanía, trabajo en comunidades y conocimiento del municipio. Ya iremos contando quiénes son. Por lo pronto, haga su lista. Tal vez acierte con varios... y quizá con alguno termine preguntándose desde cuándo se volvió tan arteaguense.