Coahuila: Ante retiro de visas por ‘turismo de maternidad’, prevén beneficio económico en PN

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    Coahuila: Ante retiro de visas por ‘turismo de maternidad’, prevén beneficio económico en PN
    El Gobierno de EU ha retirado 600 visas de mujeres que cruzaron con el objetivo de dar a luz a sus hijos en territorio estadounidense. UNSPLASH

Líderes empresariales sostienen que, ante temor a perder visa, en la frontera de Coahuila habría más derrama en comercio y, principalmente, en ginecología privada

La cancelación de visas a madres mexicanas con hijos nacidos en Estados Unidos podría derivar en un beneficio económico a corto plazo para los municipios fronterizos de Coahuila, sostienen líderes empresariales.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que contempla un procedimiento para retirarle las visas de turista a las madres que hayan cruzado a territorio estadounidense con el objetivo específico de dar a luz a sus hijos, es decir, una actividad fuera de los alcances de ese tipo de visado. “La ciudadanía americana no está en venta”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revisara-claudia-sheinbaum-nuevas-medidas-sobre-turismo-de-maternidad-en-eu-CA22884556

A raíz de la implementación de la medida, Estados Unidos ha revocado cerca de 600 visas a nivel mundial por el llamado “turismo de maternidad”, entre las cuales hay casos ocurridos en los municipios coahuilenses de Piedras Negras y Acuña.

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Piedras Negras, Héctor Rodríguez López, advirtió que la medida genera incertidumbre, pero también podría representar una oportunidad de aumento en la derrama económica en la frontera mexicana.

“Al menos en el corto plazo, podría haber cierto beneficio, porque sobre todo ante la incertidumbre, muchas personas van a pensarlo dos veces en ir a Estados Unidos por el temor a que se les retire su visa. Esas personas que con periodicidad iban, ahora van a tener un consumo en nuestra ciudad, llámese gasolina, víveres, ropa”, dijo.

No obstante, estimó que esos beneficios podrían tener una corta duración, tendencia que se ha visto a raíz de otras medidas migratorias en los últimos años, cuyos efectos positivos luego se ven diluidos cuando los ciudadanos retoman la confianza para cruzar a suelo estadounidense.

Entre los efectos negativas, señalan que muchos de los visados de residencia también están relacionados con hijos menores que nacieron antes de regularizar su situación y no van a querer viajar a Piedras Negras donde consumen.

Rodríguez destacó que la industria médica de Piedras Negras, específicamente el sector de ginecología privada, podría ser de las más beneficiadas.

“Yo he escuchado hasta tres casos de mujeres que mejor desistieron de dar a luz en Estados Unidos, porque es un riesgo. Eso finalmente va a impactar positivamente a los prestadores de esos servicios de este lado”, dijo.

Finalmente, el especialista agregó que, tras entrar en vigor la medida, los cruces en los puentes internacionales de Piedras Negras han caído en los últimos días.

“Hay mucho intercambio, además de los vínculos familiares, los cruces se deben a que aquí hay servicios más baratos, allá hay más oferta, etc. Pero así es la vida fronteriza”, dijo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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