A un día del Mundial 2026, crece interés por pantallas en Saltillo; tiendas reportan aumentos dispares en ventas

Mientras algunos establecimientos aseguran que las ventas comenzaron a elevarse desde hace semanas, otros consideran que existe apatía entre compradores en comparación con otros eventos futbolísticos.

A un día del arranque del Mundial 2026 -que iniciará este jueves 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica- tiendas departamentales y comercios de Saltillo reportan un incremento en el interés y venta de pantallas, aunque el entusiasmo entre consumidores no es uniforme.

Trabajadores consultados por VANGUARDIA coincidieron en que las televisiones de 55 pulgadas en adelante son los productos más buscados previo al torneo.

En Cimaco, empleados del área de electrónica señalaron que el movimiento comenzó a crecer desde hace aproximadamente un mes y se intensificó durante la última semana. “Sí hubo un incremento de ventas en lo que viene siendo televisiones, más que nada por el tema del Mundial”, comentó un trabajador.

Explicó que normalmente durante un lunes de baja actividad se venden entre cinco y ocho pantallas, mientras que en los últimos días las ventas llegaron hasta 15 televisores en un solo día.

Además de pantallas, el comercio reportó incremento en barras de sonido y bocinas. “Las barras de sonido casi no se movían tanto, pero últimamente también el Mundial sí (las) está moviendo más”, señaló.

En Coppel también se reportó un aumento en ventas desde hace aproximadamente tres semanas. “Se han incrementado las ventas de pantallas, sobre todo en las grandes”, explicó Ángel Juárez, trabajador del establecimiento. Estimó que las ventas podrían haber aumentado entre un 20 y 30 por ciento en comparación con semanas normales.

ESTAMPAS Y JERSEYS TAMBIÉN SUBIERON SUS VENTAS

Además de televisiones, señaló que productos relacionados con el torneo como playeras deportivas y estampas Panini también mostraron incremento. “Se vendió mucho lo que vienen siendo las tarjetas Panini, las pantallas y las playeras, referente al Mundial”, comentó.

En Elektra de Plaza Patio, otro trabajador aseguró que sí existe un aumento importante en ventas. “Del 60 por ciento en respecto al año anterior”, comentó sobre el crecimiento registrado en pantallas. También explicó que promociones especiales, como regalar una televisión de 32 pulgadas al comprar una de 75 pulgadas, han ayudado a atraer compradores.

Sin embargo, otro trabajador de Grupo Elektra ofreció una visión distinta y aseguró que el entusiasmo mundialista no se compara con el de años anteriores. “No hay esa emoción... la gente está apática al Mundial”, señaló.

Incluso explicó que, aunque la empresa esperaba un fuerte movimiento comercial y lanzó promociones especiales, las ventas no han alcanzado las expectativas previstas. “Realmente yo como vendedor te digo que no he visto la euforia de que: ‘vengo por una pantalla por lo del Mundial’”, comentó.