Por Mundial, FGR despliega elementos en aeropuertos y destinos

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    Por Mundial, FGR despliega elementos en aeropuertos y destinos
    Seguridad en el aeropuerto de la Ciudad de México Cuarto oscuro

La Ciudad de México se ha vuelto un punto mediático y de interés al albergar la inauguración del Mundial 2026

A un día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, anunció un despliegue de elementos en dos aeropuertos y seis destinos turísticos de México como parte de su estrategia integral con la finalidad de mantenerse cerca de la afición nacional e internacional.

La fiscal informó que personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional estará presente en puntos estratégicos localizados en los aeropuertos internacionales “Felipe Ángeles” (AIFA) y Toluca, en el Estado de México, además de destinos turísticos como La Paz y Los Cabos en Baja California Sur, Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún y Tulum, Quintana Roo.

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En un mensaje videograbado, Godoy Ramos afirmó que los turistas nacionales y extranjeros podrán denunciar crímenes como contra la salud, crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas, delitos fiscales y financieros, como defraudación fiscal y contrabando, o portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos.

Para lograrlo, la FGR pone a disposición de cualquier persona que lo necesite, las 32 Fiscalías Federales de la República Mexicana, con particular énfasis en sedes mundialistas como la Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, Nuevo León’.

Lo anterior, en plena coordinación con las autoridades que conforman el Gabinete de Seguridad Federal, así como con otras instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, aeropuertos, Instituto Nacional de Migración, instituciones de seguridad de todos los niveles y la Agencia Nacional de Aduanas de México’, indicó la fiscal.

Recordó que la institución a su cargo también puso en operación el micrositio mundialista en su portal de internet: fgr.org.mx/en/FGR/Mundial2026, en el que se puede iniciar una denuncia en línea, localizar las oficinas de la FGR más cercanas en la ciudad donde se encuentren, así como el directorio con números telefónicos del Centro de Atención Ciudadana.

Es importante mencionar que la FGR mantiene atención especial en las sedes mundialistas, para recibir, de manera presencial o virtual, a las personas que necesiten orientación o deseen presentar una denuncia’, refirió.

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Agregó que la Fiscalía General de la República también pondrá en marcha una campaña nacional de prevención contra la trata de personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, la cual tiene a disposición un número telefónico con atención las 24 horas del día. ‘Nuestras niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser felices y estar protegidos’, afirmó.

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