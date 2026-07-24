Abandona Mustang tras pegar por alcance a taxi en el bulevar Otilio González, Saltillo

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante los primeros minutos de este viernes al impactar por alcance un taxi y abandonar la escena para evadir su responsabilidad. El percance ocurrió alrededor de la medianoche en el cruce del bulevar Otilio González y la avenida San Javier, al oriente de Saltillo, donde se movilizaron elementos de Tránsito Municipal tras el reporte de un fuerte choque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un Ford Mustang rojo circulaba con dirección al poniente, presuntamente a exceso de velocidad. Al aproximarse al semáforo no logró detener su marcha e impactó la parte trasera de un taxi, cuyo operador permanecía detenido en espera de la luz verde. La fuerza del impacto proyectó la unidad de alquiler hasta la banqueta, mientras que el Mustang quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica con severos daños en la parte frontal.

Testigos señalaron que, pese a lo aparatoso del accidente, el conductor responsable descendió del vehículo por su propio pie y escapó antes del arribo de las autoridades, dejando abandonada la unidad. Minutos después, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente solicitaron el apoyo de una grúa para retirar los vehículos y restablecer la circulación. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar y localizar al conductor del Mustang, quien deberá responder por los daños ocasionados y por abandonar el lugar del accidente.