Saltillo: sobrecalentamiento de celular provoca incendio en vivienda

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    Saltillo: sobrecalentamiento de celular provoca incendio en vivienda
    Bomberos evitaron que las llamas se propagaran a las viviendas contiguas durante la emergencia registrada en la colonia ISSSTE. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El propietario dejó el teléfono conectado durante varias horas; el fuego consumió gran parte del inmueble en la colonia ISSSTE

Una fuerte movilización de Bomberos y autoridades municipales provocó el incendio registrado la noche de este jueves en una vivienda de la colonia ISSSTE, en Saltillo.

De manera preliminar, se informó que el fuego habría iniciado tras el sobrecalentamiento de un teléfono celular que permaneció conectado al cargador durante varias horas.

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Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de Matamoros y Michoacán.

De acuerdo con el propietario, alrededor de las 20:30 horas salió de su vivienda y dejó el teléfono conectado. Presume que el sobrecalentamiento del aparato provocó el incendio.

Las llamas consumieron gran parte del interior del inmueble y se extendieron hacia la parte posterior de la vivienda, donde estuvieron a punto de propagarse a domicilios contiguos.

$!El fuego consumió muebles y provocó afectaciones en muros y parte de la losa de la vivienda.
El fuego consumió muebles y provocó afectaciones en muros y parte de la losa de la vivienda. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La situación fue controlada a tiempo por personal de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes además solicitaron el apoyo de una cisterna para sofocar por completo el incendio.

Los daños materiales aún no han sido cuantificados; sin embargo, el fuego consumió muebles y ocasionó afectaciones en muros y parte de la losa.

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