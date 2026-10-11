Abre Tecnológico de Saltillo consultorio dental para su comunidad

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    Abre Tecnológico de Saltillo consultorio dental para su comunidad
    El Tecnológico de Saltillo inauguró un consultorio dental para estudiantes y trabajadores. La doctora Alethia D’Rivera Saucedo estará a cargo de la atención odontológica en el plantel. CORTESÍA

La institución incorpora una dentista al equipo encargado de atender a estudiantes y colaboradores del plantel

El Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM-Saltillo) amplió sus servicios de salud con la apertura de un consultorio dental dirigido a estudiantes y trabajadores, que se incorpora a la atención de nutrición y enfermería disponible para su comunidad.

La dentista Alethia D’Rivera Saucedo será la responsable del nuevo espacio de cuidado bucal. Su incorporación permite al plantel contar con personal de tres áreas de salud para atender a quienes estudian y laboran en la institución.

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La inauguración fue encabezada por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, acompañada por representantes de las áreas académica, administrativa y de Servicios Escolares. El anuncio fue publicado por el Tecnológico el sábado 10 de octubre.

Durante la presentación, Sánchez Ruiz destacó la ampliación de los servicios que se brindan diariamente al alumnado y a los colaboradores. La atención dental se integra así al equipo de salud del campus, del que también forma parte la nutrióloga Lilia Arias Ontiveros y el personal de enfermería.

En el acto participaron Tere Borrego Jiménez, subdirectora académica; Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos, y Magaly Moreno Rubio, jefa de Servicios Escolares, acompañada por integrantes de su departamento.

Moreno Rubio presentó los servicios que conforman este espacio de atención para la comunidad tecnológica. Con la incorporación del consultorio, la oferta institucional comprende nutrición, cuidado dental y enfermería.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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