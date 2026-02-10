Abren convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes en Saltillo

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Abren convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes en Saltillo
    La convocatoria es coordinada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. FOTO: ESPECIAL

Pueden participar médicos veterinarios, profesionistas afines, agrupaciones y asociaciones civiles

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que se encuentra abierta la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes, órgano que tendrá como objetivo fortalecer las políticas públicas en favor de la protección y el bienestar animal en el municipio.

La invitación está dirigida a médicos veterinarios zootecnistas, profesionistas afines, así como a agrupaciones y asociaciones civiles que trabajen en favor de los seres sintientes, quienes podrán proponer candidatas y candidatos para formar parte de este consejo ciudadano.

Las propuestas podrán entregarse de manera presencial en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; a través del portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, disponible las 24 horas; o bien mediante el correo electrónico dmads.tecnica@gmail.com. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 20 de febrero.

Entre los requisitos para participar se establece ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, no formar parte de otro Consejo Municipal dentro de la actual administración y acreditar al menos tres años de actividad en favor de los seres sintientes en el municipio.

Las y los aspirantes deberán presentar currículum vitae en original; y, en el caso de grupos o asociaciones, una semblanza escrita de máximo tres cuartillas que incluya su trayectoria, historia, objetivos y logros. Asimismo, se requiere copia de documentos que acrediten su experiencia, tres cartas de recomendación emitidas por instituciones sociales, públicas o privadas relacionadas con la materia, y un escrito dirigido al Comité de Selección donde se expongan las razones para integrarse al Consejo.

También se deberá entregar el formato de registro disponible en las oficinas de la Dirección y en el portal del Ayuntamiento, copia del acta de nacimiento e identificación oficial vigente. En el caso de grupos, un documento que acredite al menos tres años de actividad en el municipio; y para asociaciones legalmente constituidas, copia del acta constitutiva que avale su afinidad con el objeto del Consejo.

Tratándose de especialistas, será necesario presentar además copia del título y cédula profesional correspondientes.

La selección de quienes integrarán el Consejo Ciudadano de Bienestar de los Seres Sintientes se realizará mediante la designación de cinco consejerías: tres representantes de agrupaciones y asociaciones civiles legalmente constituidas, y dos especialistas en áreas como medicina veterinaria, biología, zootecnia o disciplinas afines.

