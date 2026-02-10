Programa ‘Participa Saltillo’ arranca rehabilitación de Plaza Maravillas

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    Programa 'Participa Saltillo' arranca rehabilitación de Plaza Maravillas
    El alcalde Javier Díaz González dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la Plaza Maravillas, proyecto elegido por vecinos de la colonia Maravillas Oriente mediante el programa Participa Saltillo. FOTO: CORTESÍA

La obra fue elegida por votación vecinal como proyecto ganador del sector, y tendrá una inversión de 779 mil 35 pesos

La rehabilitación de la Plaza Maravillas, en la colonia Maravillas Oriente, inició como parte del programa Participa Saltillo, un esquema en el que la ciudadanía propuso y votó proyectos para definir en qué se aplica una parte del recurso municipal.

El alcalde Javier Díaz González explicó que la obra fue seleccionada mediante participación vecinal y destacó el objetivo del programa. “La gente propone, hay que votar y las cosas suceden para mejorar nuestra comunidad y nuestro entorno de vivienda”, afirmó.

Añadió que el municipio se divide en nueve sectores y que en cada uno se someten a votación distintos proyectos. “Es bien importante que las y los saltillenses participemos y tengamos voz y voto en decidir en dónde se van esos recursos”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Rodeo Botas y Sombrero Saltillo 2026 combinará música regional, tradición y apoyo social

Autoridades municipales explicaron que la obra fue seleccionada tras un proceso de votación vecinal, en el que se registraron 15 propuestas dentro del sector correspondiente.
Autoridades municipales explicaron que la obra fue seleccionada tras un proceso de votación vecinal, en el que se registraron 15 propuestas dentro del sector correspondiente. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio, dijo que la Plaza Maravillas fue el proyecto ganador del sector, tras una convocatoria en la que se registraron 15 propuestas.

Los detalles de la obra fueron dados a conocer por Nerio Maltos, quien informó que se destinarán casi 780 mil pesos.

“Las acciones incluyen demolición del asador de concreto, pintura de alta resistencia en la cancha deportiva, delineado de cancha de futbol, rehabilitación de tableros de básquet, instalación de pasto sintético en el área infantil, colocación de reflectores LED y un nuevo módulo de juegos”, comentó.

El alcalde reiteró que el programa Participa Saltillo busca que la ciudadanía decida y supervise el destino de los recursos públicos para mejorar su entorno.
El alcalde reiteró que el programa Participa Saltillo busca que la ciudadanía decida y supervise el destino de los recursos públicos para mejorar su entorno. FOTO: CORTESÍA

Dijo que se trata de un proyecto correspondiente al ejercicio 2025, cuya ejecución inició este año. “A partir del 16 de febrero vamos a iniciar con el registro de los proyectos”, indicó al referirse a la convocatoria para este 2026.

En representación de los vecinos, Beatriz de León Aguirre llamó a aprovechar el espacio rehabilitado. “Estos trabajos nos dan esperanza. Nuestros niños van a ser más felices haciendo deporte. Hay que aprovechar”, expresó.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado destacó la importancia de la recuperación de espacios públicos en Saltillo.
La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado destacó la importancia de la recuperación de espacios públicos en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al inicio de la rehabilitación de esta plaza acudió Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila, quien también resaltó el programa “Participa Saltillo” que impulsa Javier Díaz, mediante el cual se involucra de manera directa a la ciudadanía.

“El alcalde Javier Díaz González no solo es de palabras, sino de hechos; tenemos un Alcalde que cumple con obras, programas y acciones en beneficio de nuestra gente”, afirmó Elizondo Pérez.

La diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, consideró que es muy importante la labor que realiza el alcalde Javier Díaz González en la recuperación de espacios públicos para que sean aprovechados por las familias.

“En Saltillo tenemos al alcalde Javier Díaz que siempre está viendo por el bienestar de las familias y que trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas”, comentó la legisladora.

El coordinador general de Mejora Coahuila acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez y resaltó el programa Participa Saltillo como un mecanismo de participación ciudadana directa.
El coordinador general de Mejora Coahuila acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez y resaltó el programa Participa Saltillo como un mecanismo de participación ciudadana directa. FOTO: CORTESÍA

Al cierre, el alcalde reiteró que el programa busca que la ciudadanía vea resultados y se involucre en futuras ediciones. Señaló que ya hay obras en marcha en distintos sectores y comunidades rurales, como San Juan de la Vaquería, y que estas acciones se vinculan al programa Activa tu Parque para fortalecer la convivencia y el uso de espacios públicos.

