Abuelo le dispara a su nieto tras discusión y lo deja grave en Ramos Arizpe

La mañana de este martes, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Clínica 88 del IMSS, donde se entrevistaron con Sixta Guillermina “N”, de 53 años.

Un hombre se encuentra entre la vida y la muerte luego de que su abuelo, de 75 años, le disparara en repetidas ocasiones tras reclamarle que, presuntamente, había perdido su trabajo por su culpa. Los hechos ocurrieron en la colonia Santa Fe, en el municipio de Ramos Arizpe.

La mujer informó que se encontraba en su domicilio alrededor de las 08:00 horas, en compañía de su hijo, Ricardo “N”, de 34 años, cuando momentos después llegó su padre y abuelo del lesionado, Antonio “N”, de 75 años, visiblemente molesto.

De acuerdo con su declaración, el adulto mayor comenzó a reclamar que había perdido su empleo por culpa de su nieto. Ambos iniciaron una discusión verbal y, antes de que llegaran a los golpes, presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones.

El lesionado recibió impactos de bala a la altura del abdomen. Mientras la víctima caía al suelo, el presunto agresor salió de la vivienda, tomó una bicicleta y huyó con rumbo desconocido.

La madre del joven lo auxilió de inmediato, ayudándolo a incorporarse para trasladarlo a la Clínica 88 del IMSS, donde recibió atención médica. Tras ser valorado por los médicos, fue reportado en estado crítico debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, una vez estabilizado, fue trasladado al Hospital Ixtlero, donde fue sometido a las intervenciones quirúrgicas correspondientes.

Tras tomar conocimiento de los hechos, elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal implementaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable.

Horas más tarde, Antonio “N” fue ubicado en el cruce de Prolongación Isidro López Zertuche y la carretera Los Pinos. Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.