¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?

Después de dejar escapar otra serie y apenas rescatar el último juego ante Rieleros, los Saraperos de Saltillo volverán a la carretera para enfrentar nuevamente a los Caliente de Durango, ahora en territorio duranguense, en una serie que luce importante para ambos clubes dentro de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. El primer juego está programado para mañana martes 26 de mayo en punto de las 7:30 de la noche. La última vez que se enfrentaron, en el Estadio Francisco I. Madero, Durango se quedó con la serie tras ganar dos de los tres encuentros. Aunque Saraperos abrió con una victoria de 3-2 apoyada por el pitcheo y cuadrangulares de Thairo Estrada y Cole Roederer, la novena coahuilense no pudo sostener ventajas en los siguientes compromisos.

El segundo juego terminó 11-10 para Caliente en uno de los encuentros más ofensivos de la temporada para ambos equipos. Saltillo llegó a estar arriba en distintos momentos, pero el relevo volvió a complicarse en la recta final y Durango aprovechó para empatar la serie. En el tercero, los visitantes sellaron el compromiso con triunfo de 9-5, encabezados por André Lipcius y Elier Hernández, quienes produjeron dos carreras cada uno.

Instagram

Ahora, la Nave Verde llegará a Durango con marca de 11-21 luego de perder serie ante Rieleros de Aguascalientes. El equipo mostró nuevamente capacidad ofensiva, pero también dejó en evidencia problemas desde la rotación y el bullpen. En los dos primeros encuentros, Saltillo permitió 17 carreras y volvió a sufrir cuando el rival logró atacar temprano a sus abridores. La nota positiva llegó en el tercer duelo de esa serie, cuando Erich Uelmen firmó una sólida apertura de seis entradas sin carrera en la victoria de 7-1. Oscar Colás y Danny Ortiz respaldaron con el bate para evitar la barrida y darle algo de estabilidad a un equipo que sigue buscando regularidad. A pesar del complicado momento, Saraperos ha encontrado producción constante en nombres como Thairo Estrada, Danny Ortiz, Luis Guillorme, Ramón Ríos y Oscar Colás. Sin embargo, la misión en Durango será distinta: mantener ventajas y responder en un parque que suele favorecer a los bateadores. Caliente, por su parte, llegará con récord de 15-18 y con confianza tras haber ganado la serie anterior ante Saltillo. La ofensiva duranguense encontró respuesta oportuna en momentos clave durante el enfrentamiento más reciente y buscará aprovechar nuevamente las dificultades del pitcheo sarapero.

Instagram

La serie representa una oportunidad para Saraperos de recuperar terreno en la Zona Norte y cortar la irregularidad que ha marcado buena parte de su temporada. También será una prueba para comprobar si el triunfo en el cierre ante Rieleros puede convertirse en un punto de reacción para la Nave Verde lejos del Francisco I. Madero.

Publicidad