Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo

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    Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo
    La caída de un poste de energía eléctrica durante la tormenta registrada en la madrugada dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, afectando el suministro de agua en diversos sectores del suroriente de Saltillo. CORTESÍA

Las labores para restablecer la energía eléctrica en la captación Zapalinamé continúan, mientras miles de usuarios permanecen a la espera de la normalización del suministro de agua potable

Las fuertes condiciones meteorológicas registradas durante la madrugada provocaron afectaciones tanto en la infraestructura eléctrica como en el sistema de abastecimiento de agua potable en Saltillo, dejando a miles de usuarios con interrupciones en el servicio.

De acuerdo con información difundida por Aguas de Saltillo (Agsal), alrededor de la 01:30 horas de este martes se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica luego de que un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colapsara a consecuencia de las intensas ráfagas de viento y la tormenta eléctrica que azotaron diversos sectores de la ciudad.

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Agsal informó que continuará proporcionando actualizaciones sobre el avance en la recuperación del servicio una vez que se normalice el suministro eléctrico y puedan reiniciarse por completo las operaciones en la captación Zapalinamé.

La empresa también recordó a la población que mantiene habilitados sus canales de atención para atender reportes, dudas o solicitudes relacionadas con la interrupción del servicio, mientras continúan las labores para restablecer el abastecimiento en los sectores afectados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/caos-vial-en-saltillo-un-conductor-derriba-poste-y-otro-termina-en-el-camellon-DP20948308

El incidente dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, una zona estratégica para la producción y conducción de agua potable hacia distintos sectores habitacionales de la capital coahuilense.

La interrupción del suministro eléctrico impactó directamente la operación de los pozos encargados de extraer y transportar el recurso hídrico, ya que estos sistemas dependen de energía para mantener su funcionamiento. Como consecuencia, el servicio de agua comenzó a presentar afectaciones en una amplia zona ubicada al suroriente de Saltillo.

Entre los sectores afectados se encuentran los fraccionamientos San Esteban, Arcos de Belén, Urdiñola, Cantabria y Monte Vista, además de colonias como Agua Azul, Condesa, San Ramón, La Palma, Loma Bonita, Zapalinamé, El Paraíso, Centenario, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.

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La lista de colonias con afectaciones también incluye Arboledas Popular, González y Ampliación González, Parajes de Oriente, Huertas de Venancio, Ampliación Valle de las Palmas, Colinas de San Francisco, Lomas Verdes y Federico Berrueto Ramón.

Mientras el servicio permanece afectado, personal de la Comisión Federal de Electricidad realiza trabajos para restablecer la energía en la zona de captación afectada. Las maniobras buscan devolver la operación normal a los equipos encargados de la producción y distribución de agua potable.

Agsal informó que continuará proporcionando actualizaciones sobre el avance en la recuperación del servicio una vez que se normalice el suministro eléctrico y puedan reiniciarse por completo las operaciones en la captación Zapalinamé.

La empresa también recordó a la población que mantiene habilitados sus canales de atención para atender reportes, dudas o solicitudes relacionadas con la interrupción del servicio, mientras continúan las labores para restablecer el abastecimiento en los sectores afectados.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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