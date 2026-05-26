$!Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo

Las fuertes condiciones meteorológicas registradas durante la madrugada provocaron afectaciones tanto en la infraestructura eléctrica como en el sistema de abastecimiento de agua potable en Saltillo, dejando a miles de usuarios con interrupciones en el servicio. De acuerdo con información difundida por Aguas de Saltillo (Agsal), alrededor de la 01:30 horas de este martes se presentó una falla en el suministro de energía eléctrica luego de que un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colapsara a consecuencia de las intensas ráfagas de viento y la tormenta eléctrica que azotaron diversos sectores de la ciudad.

Agsal informó que continuará proporcionando actualizaciones sobre el avance en la recuperación del servicio una vez que se normalice el suministro eléctrico y puedan reiniciarse por completo las operaciones en la captación Zapalinamé. La empresa también recordó a la población que mantiene habilitados sus canales de atención para atender reportes, dudas o solicitudes relacionadas con la interrupción del servicio, mientras continúan las labores para restablecer el abastecimiento en los sectores afectados.

El incidente dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, una zona estratégica para la producción y conducción de agua potable hacia distintos sectores habitacionales de la capital coahuilense. La interrupción del suministro eléctrico impactó directamente la operación de los pozos encargados de extraer y transportar el recurso hídrico, ya que estos sistemas dependen de energía para mantener su funcionamiento. Como consecuencia, el servicio de agua comenzó a presentar afectaciones en una amplia zona ubicada al suroriente de Saltillo. Entre los sectores afectados se encuentran los fraccionamientos San Esteban, Arcos de Belén, Urdiñola, Cantabria y Monte Vista, además de colonias como Agua Azul, Condesa, San Ramón, La Palma, Loma Bonita, Zapalinamé, El Paraíso, Centenario, Miguel Hidalgo y Lomas de Lourdes, entre otras.

La lista de colonias con afectaciones también incluye Arboledas Popular, González y Ampliación González, Parajes de Oriente, Huertas de Venancio, Ampliación Valle de las Palmas, Colinas de San Francisco, Lomas Verdes y Federico Berrueto Ramón. Mientras el servicio permanece afectado, personal de la Comisión Federal de Electricidad realiza trabajos para restablecer la energía en la zona de captación afectada. Las maniobras buscan devolver la operación normal a los equipos encargados de la producción y distribución de agua potable. Agsal informó que continuará proporcionando actualizaciones sobre el avance en la recuperación del servicio una vez que se normalice el suministro eléctrico y puedan reiniciarse por completo las operaciones en la captación Zapalinamé. La empresa también recordó a la población que mantiene habilitados sus canales de atención para atender reportes, dudas o solicitudes relacionadas con la interrupción del servicio, mientras continúan las labores para restablecer el abastecimiento en los sectores afectados.

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