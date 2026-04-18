Accidente en La Aurora moviliza a la Cruz Roja; una mujer acaba lesionada

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Accidente en La Aurora moviliza a la Cruz Roja; una mujer acaba lesionada
    Autoridades tomaron conocimiento del percance para determinar responsabilidades entre los conductores involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Un choque entre una unidad de transporte de personal y una camioneta en el oriente de Saltillo dejó a una mujer herida, quien fue trasladada a un hospital tras el impacto

Un accidente vial se registró en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Río Usumacinta, en la colonia La Aurora, al oriente de Saltillo, donde se vieron involucrados un vehículo de transporte de personal y una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad Ford Transit, conducida por Magdaleno “N”, de 44 años, circulaba por la zona cuando intentó incorporarse a la vialidad.

$!El accidente ocurrió en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Río Usumacinta, en la colonia La Aurora.
El accidente ocurrió en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Río Usumacinta, en la colonia La Aurora. ULISES MARTÍNEZ
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Al realizar la maniobra, el conductor se atravesó sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, quitándole el derecho de paso a una Chevrolet Trax, manejada por María Concepción “N”, de 61 años.

Tras el impacto, la conductora resultó con una lesión en el brazo derecho, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar.

$!La conductora de la camioneta resultó lesionada y fue trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.
La conductora de la camioneta resultó lesionada y fue trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja.

La mujer fue atendida en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que autoridades tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

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