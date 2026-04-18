Accidente en La Aurora moviliza a la Cruz Roja; una mujer acaba lesionada

Un accidente vial se registró en el cruce de Jesús Valdés Sánchez y Río Usumacinta, en la colonia La Aurora, al oriente de Saltillo, donde se vieron involucrados un vehículo de transporte de personal y una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad Ford Transit, conducida por Magdaleno “N”, de 44 años, circulaba por la zona cuando intentó incorporarse a la vialidad.