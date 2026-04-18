Clausuran anexo en Torreón por acusaciones de maltrato físico y presencia de menores

El establecimiento, ubicado en la colonia Luis Echeverría, fue intervenido bajo el acta 01724 tras dos reportes de alerta emitidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

TORREÓN, COAH.- En un operativo conjunto, autoridades del Ayuntamiento de Torreón procedieron a la clausura inmediata del centro de rehabilitación “Anexo Torreón Varonil” (Torreón 2000), luego de confirmar graves violaciones a los derechos humanos y diversas irregularidades operativas.

Durante la inspección, se detectó la presencia de 41 internos, entre ellos cuatro menores de edad, situación que derivó en el cierre del recinto.

Al momento del arribo de las fuerzas de seguridad, la situación se tornó crítica:

Signos de violencia: varios internos presentaban huellas visibles de golpes, lo que confirmó denuncias de maltrato físico y psicológico.

Evasión de internos: en medio del despliegue, tres personas lograron darse a la fuga.

Falta de protocolos: el lugar carecía de lineamientos mínimos de seguridad y trato digno.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia para depurar los centros de rehabilitación que operan al margen de la ley.

“La prioridad es proteger a quienes se encuentran en situación vulnerable. Hechos como los registrados hoy no pueden repetirse y, por ello, se actuará con firmeza ante cualquier irregularidad”, declaró el funcionario.

Fernández Llamas subrayó que la supervisión de estos espacios será constante y rigurosa, con el objetivo de garantizar que cuenten con personal capacitado y protocolos que respeten los derechos humanos, advirtiendo que no se tolerarán abusos dentro de estas instituciones.

En la intervención participó un estado de fuerza conformado por el Grupo de Reacción Torreón (GRT), Protección Civil y autoridades estatales, quienes aseguraron el inmueble y resguardaron la integridad de los internos que permanecieron en el lugar.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía en centros similares para actuar de manera inmediata.