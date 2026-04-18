Clausuran anexo en Torreón por acusaciones de maltrato físico y presencia de menores

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Torreón
/ 18 abril 2026
    Clausuran anexo en Torreón por acusaciones de maltrato físico y presencia de menores
    Durante el operativo se localizaron 41 internos, entre ellos menores de edad, lo que derivó en el cierre del establecimiento. SANDRA GÓMEZ

Autoridades clausuraron un centro de rehabilitación en Torreón tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos, como parte de un operativo para garantizar el respeto a los derechos humanos

TORREÓN, COAH.- En un operativo conjunto, autoridades del Ayuntamiento de Torreón procedieron a la clausura inmediata del centro de rehabilitación “Anexo Torreón Varonil” (Torreón 2000), luego de confirmar graves violaciones a los derechos humanos y diversas irregularidades operativas.

El establecimiento, ubicado en la colonia Luis Echeverría, fue intervenido bajo el acta 01724 tras dos reportes de alerta emitidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

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Durante la inspección, se detectó la presencia de 41 internos, entre ellos cuatro menores de edad, situación que derivó en el cierre del recinto.

Al momento del arribo de las fuerzas de seguridad, la situación se tornó crítica:

Signos de violencia: varios internos presentaban huellas visibles de golpes, lo que confirmó denuncias de maltrato físico y psicológico.

Evasión de internos: en medio del despliegue, tres personas lograron darse a la fuga.

Falta de protocolos: el lugar carecía de lineamientos mínimos de seguridad y trato digno.

Pablo Fernández Llamas, director de Inspección y Verificación, enfatizó que estas acciones forman parte de una estrategia para depurar los centros de rehabilitación que operan al margen de la ley.

“La prioridad es proteger a quienes se encuentran en situación vulnerable. Hechos como los registrados hoy no pueden repetirse y, por ello, se actuará con firmeza ante cualquier irregularidad”, declaró el funcionario.

Fernández Llamas subrayó que la supervisión de estos espacios será constante y rigurosa, con el objetivo de garantizar que cuenten con personal capacitado y protocolos que respeten los derechos humanos, advirtiendo que no se tolerarán abusos dentro de estas instituciones.

En la intervención participó un estado de fuerza conformado por el Grupo de Reacción Torreón (GRT), Protección Civil y autoridades estatales, quienes aseguraron el inmueble y resguardaron la integridad de los internos que permanecieron en el lugar.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía en centros similares para actuar de manera inmediata.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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