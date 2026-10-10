Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL

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    Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL
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    Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL

El accidente fue reportado poco después de las 08:30 horas de este sábado a la altura del Jonuco, informó PCNL

Monterrey, Nuevo León.- Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado en la carretera a Saltillo, en Nuevo León.

El percance fue reportado a las 08:32 horas en la mencionada vía a la altura del Jonuco en el ayuntamiento de Santa Catarina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trailer-se-incendia-tras-volcar-en-los-chorros-conductor-sale-ileso-EC24048059

Protección Civil del estado señaló que una unidad de la corporación se trasladó para atender el accidente.

$!Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL

De manera preliminar, se estableció que se atendió a tres heridos, los cuales fueron trasladados para su atención médica.

Se está a la espera de mayor información del accidente ocurrido en la vía que conecta Nuevo León con el vecino estado de Coahuila.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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