Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL
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El accidente fue reportado poco después de las 08:30 horas de este sábado a la altura del Jonuco, informó PCNL
Monterrey, Nuevo León.- Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado en la carretera a Saltillo, en Nuevo León.
El percance fue reportado a las 08:32 horas en la mencionada vía a la altura del Jonuco en el ayuntamiento de Santa Catarina.
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Protección Civil del estado señaló que una unidad de la corporación se trasladó para atender el accidente.
De manera preliminar, se estableció que se atendió a tres heridos, los cuales fueron trasladados para su atención médica.
Se está a la espera de mayor información del accidente ocurrido en la vía que conecta Nuevo León con el vecino estado de Coahuila.