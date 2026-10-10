$!Accidente en la Carretera a Saltillo deja tres lesionados en NL

El percance fue reportado a las 08:32 horas en la mencionada vía a la altura del Jonuco en el ayuntamiento de Santa Catarina.

Monterrey, Nuevo León.- Tres personas resultaron lesionadas tras un accidente vial registrado en la carretera a Saltillo, en Nuevo León.

Protección Civil del estado señaló que una unidad de la corporación se trasladó para atender el accidente.

De manera preliminar, se estableció que se atendió a tres heridos, los cuales fueron trasladados para su atención médica.

Se está a la espera de mayor información del accidente ocurrido en la vía que conecta Nuevo León con el vecino estado de Coahuila.