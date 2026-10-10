Tráiler se incendia tras volcar en Los Chorros; conductor sale ileso

Un tráiler volcó y posteriormente se incendió la noche del viernes en el tramo de Los Chorros, luego de que presuntamente el peso de la carga venció el sistema de frenos mientras descendía por la pendiente. El conductor logró salir del vehículo antes de que comenzara el fuego y resultó únicamente con golpes leves.

El accidente se registró alrededor de las 22:20 horas, en el kilómetro 232 de la carretera federal 57, en dirección hacia La Carbonera. De acuerdo con el relato del operador, al salir del túnel la unidad tomó impulso y avanzó sin que pudiera disminuir la velocidad, hasta que terminó estrellándose contra un talud de arena y volcando a un costado de la vía.