Tráiler se incendia tras volcar en Los Chorros; conductor sale ileso

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    Tráiler se incendia tras volcar en Los Chorros; conductor sale ileso
    Bomberos de Arteaga trabajaron durante horas para sofocar el incendio y retirar la unidad siniestrada. MARTÍN ROJAS

El conductor resultó con golpes leves y no requirió traslado; Capufe mantuvo el cierre carretero durante varias horas

Un tráiler volcó y posteriormente se incendió la noche del viernes en el tramo de Los Chorros, luego de que presuntamente el peso de la carga venció el sistema de frenos mientras descendía por la pendiente. El conductor logró salir del vehículo antes de que comenzara el fuego y resultó únicamente con golpes leves.

El accidente se registró alrededor de las 22:20 horas, en el kilómetro 232 de la carretera federal 57, en dirección hacia La Carbonera. De acuerdo con el relato del operador, al salir del túnel la unidad tomó impulso y avanzó sin que pudiera disminuir la velocidad, hasta que terminó estrellándose contra un talud de arena y volcando a un costado de la vía.

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Tras el percance, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre el cierre total de la circulación en dirección al norte, además de la suspensión temporal del paso en las plazas de cobro de Huachichil y Puerto México. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga acudieron al lugar para controlar las llamas y brindar atención al conductor, quien no requirió traslado hospitalario.

$!El tráiler quedó volcado y en llamas a un costado de la carretera, en el tramo Los Chorros.
El tráiler quedó volcado y en llamas a un costado de la carretera, en el tramo Los Chorros. MARTÍN ROJAS

Las labores para sofocar el fuego, retirar el vehículo y limpiar la zona se prolongaron durante varias horas, dejando a decenas de automovilistas varados. En su último reporte, emitido a las 5:10 de la mañana, Capufe indicó que los trabajos continuaban y que el cierre carretero se mantendría hasta concluir las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

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