Acelerada derriba luminaria al brincar camellón en la Saltillo 2000; presuntamente ebria

Un aparatoso accidente vial se registró la noche del miércoles en las inmediaciones de la colonia Saltillo 2000, luego de que una conductora perdiera el control de su unidad y terminara impactándose contra una estructura urbana. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:15 horas, cuando la mujer conducía una camioneta de la marca Pontiac, modelo Montana, en compañía de tres hombres, sobre la prolongación Nazario Ortiz Garza, con dirección de oriente a poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y el presunto estado de ebriedad habrían sido factores determinantes para que, metros antes de la calle Alameda Zaragoza, la conductora perdiera el control del volante.

La unidad brincó el camellón central, invadió los carriles contrarios y posteriormente se estrelló contra una luminaria, la cual fue derribada, quedando en medio de la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes, mientras que la circulación se vio parcialmente afectada en la zona. Por último, la unidad fue remolcada hacia un corralón, donde permanecerá hasta que la responsable pague los daños ocasionados. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.