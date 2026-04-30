Acelerada derriba luminaria al brincar camellón en la Saltillo 2000; presuntamente ebria

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Acelerada derriba luminaria al brincar camellón en la Saltillo 2000; presuntamente ebria
    La camioneta Pontiac Montana terminó con severos daños tras brincar el camellón central e impactarse contra una luminaria sobre la prolongación Nazario Ortiz Garza, luego de que la conductora perdiera el control. MARTÍN ROJAS

El accidente provocó la movilización de autoridades municipales y afectaciones parciales a la circulación, además de daños a la infraestructura urbana tras el derribo de una luminaria

Un aparatoso accidente vial se registró la noche del miércoles en las inmediaciones de la colonia Saltillo 2000, luego de que una conductora perdiera el control de su unidad y terminara impactándose contra una estructura urbana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:15 horas, cuando la mujer conducía una camioneta de la marca Pontiac, modelo Montana, en compañía de tres hombres, sobre la prolongación Nazario Ortiz Garza, con dirección de oriente a poniente.

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$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron durante la noche para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro del vehículo siniestrado hacia un corralón.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron durante la noche para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro del vehículo siniestrado hacia un corralón. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y el presunto estado de ebriedad habrían sido factores determinantes para que, metros antes de la calle Alameda Zaragoza, la conductora perdiera el control del volante.

$!La luminaria fue derribada tras el fuerte impacto de la unidad, quedando tendida sobre la vialidad y provocando afectaciones parciales a la circulación en la zona.
La luminaria fue derribada tras el fuerte impacto de la unidad, quedando tendida sobre la vialidad y provocando afectaciones parciales a la circulación en la zona. MARTÍN ROJAS

La unidad brincó el camellón central, invadió los carriles contrarios y posteriormente se estrelló contra una luminaria, la cual fue derribada, quedando en medio de la vialidad.

$!La unidad cruzó hacia los carriles contrarios antes de estrellarse, lo que generó momentos de riesgo para otros automovilistas que circulaban por la zona.
La unidad cruzó hacia los carriles contrarios antes de estrellarse, lo que generó momentos de riesgo para otros automovilistas que circulaban por la zona. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes, mientras que la circulación se vio parcialmente afectada en la zona.

Por último, la unidad fue remolcada hacia un corralón, donde permanecerá hasta que la responsable pague los daños ocasionados. El accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

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