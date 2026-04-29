EU ha rechazado el 15% de solicitudes de reembolso por aranceles anulados en el Supremo

WASHINGTON.- Hasta un 15% de las solicitudes de reembolso de las empresas que buscan recuperar los montos abonados por los denominados aranceles “recíprocos” han sido rechazadas en Estados Unidos, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El director de Programas de Comercio del CBP, Brandon Lord, informó que de las más de 13 millones de operaciones de importación revisadas, alrededor de 2.12 millones fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de validación establecidos en el sistema de devoluciones.

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Al momento, 1.74 millones de estas entradas “han sido liquidadas y se encuentran en proceso de reembolso” hasta el pasado domingo 26 de abril, precisó Lord.

Fue en la primera semana desde la activación del mecanismo de devolución en línea, denominado CAPE, se presentaron 75 mil 306 declaraciones, de las cuales 47 mil 315 superaron la validación de archivos, precisó el servicio aduanero estadounidense.

No obstante, de acuerdo a dueños de empresas, desde que se puso en marca este proceso se toparon con mensajes de “error” en el portal en línea debido al alto volumen de solicitudes.

Brandon Lord reconoció que aunque hoy el CAPE funciona, estuvo fuera de servicio durante 18 minutos el 20 de abril, cuando la entidad “suspendió brevemente la posibilidad de presentar declaraciones para reconfigurar recursos y optimizar el procesamiento de las declaraciones”.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo de EU decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, que usó para el establecimiento de los gravámenes afectados, un dictamen que invalidó una parte central del esquema arancelario del republicano.

Tras el fallo del Tribunal, el presidente estadounidense criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal.

Asimismo la semana pasada, un día después del inicio del proceso de reembolsos multimillonarios, que el republicano advirtió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los aranceles anulados y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.

Se calcula que este proceso de devolución abarque en total unos 166 mil millones de dólares cobrados en aranceles anulados por el alto tribunal, en un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes de Trump.