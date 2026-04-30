POLITICÓN: ¿Quién es quién en las pluris? De Carlos Robles a Gerardo Aguado y Pily de Aguinaga, estos nombres amarran curul en Coahuila

I. SOBRE AVISO... “Es posible que EU se centre pronto en políticos mexicanos en el marco de su campaña contra la corrupción”, cabeceó, apenas el domingo pasado, el periódico Los Angeles Times un reporte en el cual, a partir de señalamientos realizados por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, planteaba la posibilidad de que nuestros vecinos del norte pusieran en marcha “una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado”, la cual iría más allá de la suspensión de visados y podría incluir acusaciones federales contra políticos de nuestro país. II. BARBAS A REMOJAR No terminaba de secarse la tinta de la edición impresa cuando el Gobierno de Donald Trump confirmaba que aquello no había sido un simple rumor o una nota “volada”, sino que se trataba de una advertencia. Y la pregunta que hoy se hace todo mundo, puertas adentro del morenismo, es: ¿quién sigue? Porque nadie cree que el asunto vaya a parar con el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y los otros ocho sinaloenses a quienes ha acusado formalmente de vínculos con el narcotráfico.

III. SIMILITUDES Un nombre que sin duda estará presente en las discusiones de estos días es el de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la acusación estadounidense en contra de Rocha Moya y compañía es exactamente el mismo que se usó en su momento contra el integrante del gabinete de Felipe Calderón. Y cuando se acusó, enjuició y condenó a García Luna en Estados Unidos, el oficialismo celebró y lanzó cuetes porque el juicio “demostró” lo que aquí se había dicho largamente. Y justo eso es lo que ocurre ahora: la acusación parece demostrar lo que se ha dicho acá, con insistencia, desde la misma noche de la elección en que se declaró triunfador al morenista. IV. MAROMAS ¿Cómo le va a hacer el morenismo para sostener que, en el caso de Sinaloa, “no se vale” que se lancen acusaciones “así nomás”, cuando eso fue lo que celebraron en el caso de su enemigo político? Porque la incógnita, dicen los que le entienden al asunto, no es si Rocha Moya va a caer, sino cuánto tiempo resistirá... o lo aguantarán. ¿El dato clave? El proceso de negociación del T-MEC, campo que nuestros socios del norte, se afirma, van a utilizar para ganar la partida. Habrá que seguir el curso de los acontecimientos.

V. DECISIONES ESTRATÉGICAS En el marco del “Plan México”, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó ayer un acuerdo con representantes de la industria siderúrgica nacional para que el Gobierno de México compre exclusivamente acero producido en el país para todas sus obras públicas. Una cifra que se socializó en el evento llama la atención y obliga a voltear a Coahuila: México importa más o menos la mitad del acero que consume anualmente, es decir, unas 12 millones de toneladas. Paralelo a dicha realidad, en nuestra entidad se mantiene detenida una planta que llegó a producir 4.5 millones de toneladas en su mejor año. Los datos son claros: en el mercado mexicano del acero existe espacio de sobra para más productores. VI. Y NO TANTO... ¿No sería lógico, entonces, apresurar el diseño de un proyecto financiero que, con inyección de recursos fiscales, garantice la reactivación de la acerera coahuilense? Porque así como están las cosas hoy, pareciera que hemos escogido el juego de perder-perder: ni se reactiva la planta productiva, ni se resuelve el problema social que ello representa y, a cambio, seguimos importando millones de toneladas de acero que podríamos producir acá...

IX. ALERTA SANITARIA El gusano barrenador dejó de ser expectativa... ya es realidad en Coahuila. El Gobierno Federal confirmó el primer caso en un bovino en Castaños, el punto más al norte registrado hasta ahora. Con esto, se complica –y mucho– cualquier intento de reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado. La plaga ya suma miles de casos en el país y avanza en estados vecinos como Nuevo León y Tamaulipas. El dato más preocupante: ya hay transmisión local. Es decir, la mosca ya está aquí. Y ahora sí, el reto es instrumentar estrategias alternas para los productores. La llegada era inevitable... ¿y el plan de Chuma Montemayor?