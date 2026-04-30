Cae suegra asesina... Presunta feminicida de Carolina Flores, es detenida en Venezuela

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la detención de Erika María Guadalupe “N” se logró mediante la colaboración entre la Fiscalía General de la República y organismos internacionales. La mujer permanecía prófuga desde días después del crimen, ocurrido en la colonia Polanco.

La presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores Gómez fue detenida este 29 de abril en Venezuela , luego de una búsqueda internacional coordinada por autoridades mexicanas. La captura ocurrió tras la emisión de una ficha roja solicitada ante la Interpol , mecanismo que permite localizar a personas en más de 190 países.

El caso ha generado una fuerte reacción social y mediática, tanto en México como en el extranjero, debido a la violencia del hecho y al perfil público de la víctima, quien era conocida por su participación en certámenes de belleza y su actividad en redes sociales.

UN CRIMEN QUE GENERÓ INDIGNACIÓN

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril al interior del departamento donde vivía la joven de 27 años junto a su esposo y su hijo de ocho meses. Las investigaciones apuntan a que el ataque fue realizado con arma de fuego y que la presunta agresora sería su suegra, quien huyó tras los hechos.

Parte del crimen quedó registrado por cámaras de seguridad dentro del domicilio, lo que intensificó la exigencia pública para esclarecer lo sucedido. Además, el reporte del asesinato se realizó un día después, lo que provocó cuestionamientos sobre la reacción inmediata de quienes se encontraban en el lugar.

Carolina Flores Gómez, originaria de Baja California, había construido una imagen pública ligada a concursos de belleza y su vida personal. Su asesinato, ocurrido frente a su hijo, profundizó la indignación social y reavivó la discusión sobre la violencia de género en el país.

PROCESO LEGAL Y EXTRADICIÓN EN PUERTA

Tras la detención en Venezuela, el siguiente paso será iniciar el proceso de extradición para que la presunta responsable enfrente la justicia en México. Autoridades federales deberán coordinarse con instancias locales y diplomáticas para concretar el traslado.

Este tipo de procedimientos puede extenderse debido a los requisitos legales y acuerdos bilaterales entre países. Mientras tanto, la investigación permanece abierta bajo el protocolo de feminicidio por parte de la Fiscalía capitalina.

• La ficha roja de Interpol es una herramienta clave para capturar prófugos a nivel global

• El caso ha tenido impacto internacional por la identidad de la víctima

• La investigación contempla antecedentes familiares y posibles conflictos previos