Acelerada pierde el control y choca contra muro de contención al norte de Saltillo

Una conductora protagonizó un aparatoso accidente sobre un puente vehicular luego de perder el control de su vehículo debido al exceso de velocidad, esto a la altura de la colonia Alpes Norte, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 23:40 horas, cuando la mujer circulaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al oriente. Al tomar el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Rufino Tamayo, perdió el control del volante, provocando una serie de impactos contra las estructuras de contención.

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