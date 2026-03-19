Acelerada pierde el control y choca contra muro de contención al norte de Saltillo

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Acelerada pierde el control y choca contra muro de contención al norte de Saltillo
    El automóvil rebotó en varias ocasiones contra las barreras antes de detener su trayectoria. MARTÍN ROJAS

La conductora no presentó lesiones físicas y no fue necesario su traslado a un hospital, pese a lo aparatoso del accidente

Una conductora protagonizó un aparatoso accidente sobre un puente vehicular luego de perder el control de su vehículo debido al exceso de velocidad, esto a la altura de la colonia Alpes Norte, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron alrededor de las 23:40 horas, cuando la mujer circulaba sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al oriente. Al tomar el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Rufino Tamayo, perdió el control del volante, provocando una serie de impactos contra las estructuras de contención.

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$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación para evitar otro percance.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación para evitar otro percance. MARTÍN ROJAS

La unidad chocó inicialmente contra las ballenas del lado izquierdo para después rebotar hacia la derecha e impactarse contra la barrera lateral. Posteriormente volvió a proyectarse hacia el muro central y finalmente terminó su trayectoria tras un nuevo impacto hacia el lado derecho.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para prevenir otro accidente.

$!El accidente ocurrió sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura de Alpes Norte.
El accidente ocurrió sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura de Alpes Norte. MARTÍN ROJAS

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la conductora, misma que no presentó lesiones físicas, aunque sufrió una fuerte crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el vehículo fue trasladado mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

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